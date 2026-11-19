La Tunisie participe aux Olympiades africaines des métiers 2026, organisées du 16 au 19 novembre en Algérie, avec quatre jeunes issus du système national de formation professionnelle, engagés dans différentes spécialités.

Dans le cadre du suivi de la participation tunisienne à cette compétition continentale, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued, a effectué, le 18 novembre 2026, une visite dans les espaces accueillant les différentes épreuves.

À cette occasion, le ministre a rencontré plusieurs jeunes participants africains et s'est entretenu avec les candidats tunisiens ainsi qu'avec la délégation qui les accompagne. Il s'est notamment informé de leurs préparatifs et des conditions de déroulement des compétitions.

Riadh Chaoued a encouragé les jeunes Tunisiens à donner le meilleur d'eux-mêmes, à faire preuve de responsabilité, de discipline et d'esprit sportif afin de représenter dignement la Tunisie et son secteur de la formation professionnelle.

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Une vitrine pour les compétences tunisiennes à l'échelle africaine

Le ministre a souligné que la participation des jeunes Tunisiens à ces manifestations internationales ne se limite pas à la compétition et à la réalisation de performances.

Elle constitue également une occasion de mettre en valeur la qualité du système national de formation professionnelle, de promouvoir les compétences tunisiennes et de démontrer la capacité de ses diplômés à se distinguer sur les scènes africaine et internationale.

Chaque performance ou distinction contribue ainsi au rayonnement de la Tunisie et témoigne du potentiel des jeunes talents nationaux.

Quatre candidats tunisiens engagés dans quatre spécialités

La délégation tunisienne compte quatre candidats représentant autant de spécialités de formation professionnelle. Trois relèvent de l'Agence tunisienne de la formation professionnelle (ATFP) et une de l'Agence de la vulgarisation et de la formation agricoles (AVFA).

Les quatre candidats tunisiens sont :

Raed Messaed : soudage et montage.

Youssef Labbouz : plomberie sanitaire.

Oussama Laouini : cuisine et pâtisserie.

Ahmed Ennaifer : horticulture.

Ils sont accompagnés d'une équipe d'encadrement pédagogique composée de Wajdi Barkous, Walid Trabelsi, Wajdi Dellali et Helmi Abid, ainsi que de Naceur Gassmi, coordinateur technique de la délégation.

Cette participation aux Olympiades africaines des métiers 2026 offre à la Tunisie une nouvelle occasion de valoriser son savoir-faire, de promouvoir l'excellence de sa formation professionnelle et de renforcer sa visibilité à l'échelle continentale.