La Tunisie et la Mauritanie entendent renforcer leur coopération dans les domaines de la formation professionnelle, de l'emploi et du développement des compétences, en misant notamment sur le partage de l'expertise tunisienne.

En marge du Forum africain des politiques de compétences, organisé à Oran, en Algérie, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued, a tenu, mardi 17 novembre 2026, une séance de travail avec son homologue mauritanien, Mohamed Maalainine Ould Eyih, chargé de la Formation professionnelle, de l'Artisanat et des Métiers.

Selon un communiqué publié mercredi par le ministère tunisien de l'Emploi, les discussions ont porté sur les moyens de consolider la coopération bilatérale et d'élargir le partenariat dans les domaines de la formation et de la qualification professionnelles.

L'expertise tunisienne au service du développement des compétences en Mauritanie

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Les deux ministres ont examiné les possibilités de valoriser l'expérience tunisienne afin de moderniser les dispositifs de formation professionnelle en Mauritanie et de renforcer les compétences de ses ressources humaines.

Lire aussi Olympiades africaines des métiers 2026 : quatre jeunes talents représentent la Tunisie en AlgérieRiadh Chaoued a rappelé la profondeur des relations entre les deux pays dans les domaines de l'emploi et de la formation professionnelle, réaffirmant la disposition de son département à mettre l'expertise tunisienne à la disposition de la Mauritanie.

De son côté, le ministre mauritanien a salué l'expérience de la Tunisie en matière de formation professionnelle initiale et continue, de formation des formateurs et de développement des compétences.

Il a également souligné la bonne réputation dont jouissent les compétences tunisiennes en Mauritanie, notamment les formateurs, les coachs, les conseillers en formation et en emploi ainsi que les professionnels du travail indépendant.

Vers la réactivation des accords de coopération bilatérale

À l'issue de cette rencontre, les deux parties sont convenues de procéder à l'évaluation et à la révision des accords et mémorandums d'entente conclus entre la Tunisie et la Mauritanie, en vue de leur réactivation et de la réalisation des objectifs fixés.

Cette démarche traduit la volonté commune des deux pays de consolider leur partenariat et de renforcer les échanges d'expertise dans le domaine de la formation professionnelle.

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