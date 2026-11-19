La COP31 s'achève le 22 novembre à Antalya, en Turquie. Le Togo y défend une idée simple : un pays qui subit le changement climatique sans en être responsable doit pouvoir compter sur un financement à la hauteur, écrit La Nouvelle Tribune.

Le Togo est un pays côtier. L'érosion grignote son littoral, et les inondations et les pluies irrégulières menacent ses cultures. Lomé demande que cette vulnérabilité soit reconnue. Avec les autres pays les moins avancés, le Togo défend trois priorités : le financement climatique, l'adaptation et la réparation des pertes et préjudices.

Le pays n'est pas venu les mains vides. Il a présenté 43 projets climatiques, évalués à 3,97 milliards de dollars, pour mieux résister aux inondations et à l'érosion. Il a aussi lancé trois outils pour attirer les financements : un fonds vert, un registre carbone et un programme zéro déchet.

Le contexte est difficile. Guerres, flambée des prix de l'énergie, retour en force des énergies fossiles : les grands pollueurs regardent ailleurs. Lomé, lui, ne compte pas laisser son dossier se perdre dans