Le Togo et la Gambie vont bénéficier d'un projet régional de 160 millions de dollars pour étendre l'accès à l'électricité. Il est financé par la Banque mondiale et mis en oeuvre avec la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao).

Le projet prévoit d'électrifier 1 800 localités, de raccorder 202 000 foyers et de développer 242 mégawatts de capacités de production d'énergie renouvelable.

Le projet s'appelle RAISE (Regional Access Increase and Sustainable Energy). La Banque mondiale l'a approuvé en juin. Il fait partie d'une stratégie plus large, le Programme pour le marché régional de l'électricité en Afrique de l'Ouest (REMP).

L'idée est de ne pas se contenter de construire des lignes : le projet combine extension du réseau, réformes du secteur et mobilisation des investisseurs privés. Il doit ainsi lever les principaux obstacles à l'accès à l'électricité, à savoir le coût, le manque d'infrastructures et la faiblesse des capacités du secteur.

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Les retombées attendues sont importantes. Le projet doit raccorder environ un million de personnes.

Selon la Banque mondiale, il pourrait générer des revenus équivalant à environ 11 700 emplois par an, dont quelque 9 200 au Togo.

Le projet est entré en vigueur le 29 octobre 2026. Il s'appuie sur un accord de subvention de 10 millions de dollars signé en juillet entre la Cédéao et la Banque mondiale pour faciliter la coordination régionale et la mise en oeuvre. Il doit être exécuté en trois à quatre ans au maximum.

Une mission d'appui se tient jusqu'au 20 novembre à Abuja. Elle doit faire le point sur l'avancement du projet, examiner les difficultés et renforcer la coordination entre les institutions concernées.