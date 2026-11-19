L'Institut National de Nutrition et de Technologie Alimentaire organise, samedi 21 novembre 2026, une séance de formation consacrée aux variations du taux de sucre dans le sang et à leurs implications thérapeutiques, dans le cadre de la poursuite des activités marquant la Journée mondiale du diabète.

Cette session sera animée par la professeure agrégée en médecine, Dr Nadia Ben Amor, à partir de 11 heures, à l'amphithéâtre Zouheir Kallel de l'Institut.

La formation portera sur la notion de variabilité glycémique, ses principales manifestations ainsi que ses répercussions sur l'équilibre glycémique et la prise en charge thérapeutique des personnes atteintes de diabète.

Le suivi des fluctuations de la glycémie constitue un élément important dans l'évaluation de l'état de santé des patients diabétiques. Au-delà de la mesure des taux moyens de glucose dans le sang, il s'agit également de surveiller les variations enregistrées tout au long de la journée.

Cette approche permet de mieux apprécier la stabilité de la glycémie et d'orienter les décisions thérapeutiques en fonction du profil glycémique de chaque patient.