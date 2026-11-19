La Fédération Internationale de Football (FIFA) étudie la possibilité de réintroduire les pauses fraîcheur lors des matchs de la coupe du monde 2030. Cette disposition figure dans les documents d'appel d'offres relatifs aux droits de diffusion télévisée, bien qu'aucune décision définitive n'ait encore été prise quant à son adoption.

Selon des médias britanniques, ces documents évoquent l'instauration éventuelle d'une pause de trois minutes par mi-temps, sur le modèle de ce qui a été appliqué lors du Mondial 2026, afin de protéger la santé des joueurs et de préserver leur intégrité physique.

De leur côté, des sources au sein de la FIFA précisent que la mention de cette clause dans les dossiers d'appel d'offres n'équivaut pas à une validation officielle, sa mise en oeuvre restant soumise à une approbation finale de l'instance dirigeante.

Au-delà de l'aspect sportif et sanitaire, ces interruptions revêtent également un enjeu commercial majeur. Elles offrent en effet de nouvelles fenêtres publicitaires aux diffuseurs, ayant déjà contribué à une hausse de 640 millions de dollars des recettes publicitaires, soit une progression de 60 % au cours du trimestre clos en septembre dernier.