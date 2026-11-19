Au troisième trimestre 2026, le résultat net de l'établissement bancaire Ecobank Côte d'Ivoire a connu une baisse de 12,3% par rapport au troisième trimestre 2025, selon le rapport d'activité établi par la direction de cet établissement bancaire.

Il ressort de ce rapport un résultat net de 39 milliards de FCFA contre 44,437 milliards de FCFA au troisième trimestre 2025. « Ce niveau intègre les mesures de prudence adoptées sur le risque de crédit, tout en confirmant la capacité bénéficiaire de la Banque », ont laissé entendre les responsables de Ecobank Côte d'Ivoire dans leur rapport d'activité. Ils soutiennent par ailleurs que le rendement des capitaux propres demeure solide à 24,9 %.

Le total bilan de la banque a progressé de 3,4% affichant un solde de 2 095 milliards de FCFA contre 2 026,276 milliards de FCFA au 30 septembre 2025.

Durant la période sous revue, la banque a collecté des dépôts clientèle de 1 696 milliards de FCFA contre 1 649 milliards de FCFA au 3ème trimestre 2025 (+2,8%). Quant aux crédits nets à la clientèle, ils se sont situés à 924,487 milliards de FCFA contre 938,199 milliards de FCFA au 3ème trimestre 2025 (-1,5%).

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Le produit net bancaire s'est accru de 2% à 98,229 milliards de FCFA contre 96,447 milliards de FCFA au 30 septembre 2025.

Au niveau des charges d'exploitation, le rapport d'activité indique une augmentation de 2,973 milliards à 46,083 milliards de FCFA contre 43,110 milliards de FCFA au troisième trimestre 2025.

On note une forte dégradation du coût du risque, qui s'est situé à 8,079 milliards de FCFA contre 702 millions de FCFA au 30 septembre 2025(+1051%).

Concernant le résultat avant impôt, il s'est replié de 16,3% à 44,067 milliards de FCFA contre 53 milliards de FCFA au 3ème trimestre 2025.

Sur les perspectives, l'équipe dirigeante de Ecobank Côte d'Ivoire avance que cet établissement bancaire « entend poursuivre sa dynamique commerciale tout en préservant ses équilibres financiers. »

Selon eux, ses priorités demeurent l'accélération de la croissance des revenus, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, la maîtrise du coût du risque, l'enrichissement continu de l'expérience client et le renforcement de la qualité du portefeuille.

Ils ajoutent que la mise en oeuvre de ces axes doit permettre de consolider durablement la rentabilité et la création de valeur au bénéfice de l'ensemble des parties prenantes.