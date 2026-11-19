A l'issue du terme du premier semestre 2025, la Société ivoirienne de câbles (Sicable) a réalisé un résultat net déficitaire de 261,4 millions de FCFA, selon le rapport d'activité établi par la direction de cette entreprise.

Par rapport au premier semestre 2025 où il se situait à 851,5 millions de FCFA, ce résultat net connait une variation négative de 130,7%.

Le chiffre d'affaires a, de son côté, régressé de 13,8% passant de 11 milliards de FCFA au 30 juin 2025 à 9,281 milliards de FCFA au 30 juin 2026. Selon la direction de la Sicable, le second trimestre a été impacté par une congestion des ports en lien avec le contexte international, ce qui a affecté le rythme des livraisons et l'activité de négoce malgré un niveau soutenu de commandes. « Par ailleurs, soutient-elle, la poursuite de la hausse des cours des matières premières sur la période a exercé une pression sur les marges opérationnelles.

Une baisse de 43% est relevée concernant la valeur ajoutée avec une réalisation qui passe de 2,024 milliards de FCFA au premier semestre 2025 à 1,157 milliard de FCFA à fin juin 2026.

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Pour ce qui est de l'excédent brut d'exploitation (EBE), il enregistre aussi une baisse de 66,2% à 472,5 millions de FCFA contre 1,396 milliard de FCFA au premier semestre 2025.

Le résultat d'exploitation a connu une forte baisse de 102% avec une réalisation qui se situe à 25,1 millions de FCFA contre 1,260 milliard de FCFA au 30 juin 2025.

La même tendance baissière est notée au niveau du résultat des activités ordinaires qui affiche un solde de 4,8 millions de FCFA contre 1,292 milliard de FCFA au premier semestre 2025.

Quid des perspectives ? A ce niveau, la direction de la Sicable estime que les performances du second semestre demeureront en partie tributaires de l'évolution de la situation logistique dans les ports de la sous-région et de celles des marchés des matières premières.« Néanmoins, la qualité du carnet de commandes, le renforcement progressif des capacités opérationnelles et la croissance soutenue de la demande sur le marché de l'électricité constituent des facteurs favorables qui permettent à Sicable d'aborder la seconde moitié de l'exercice avec confiance et prudence. » a-t-elle ajouté.