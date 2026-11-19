Luena — Les abus sexuels sur mineurs et les grossesses précoces figurent parmi les principales préoccupations que les dix députés juniors de la province de Moxico entendent soumettre à la première session extraordinaire du Parlement des enfants, à l'Assemblée nationale.

La délégation, composée de cinq filles et de cinq garçons, a été reçue mercredi par le gouverneur provincial, Ernesto Muangala, au siège du gouvernement provincial.

Au cours de cette rencontre, les enfants ont exprimé leur inquiétude face à la recrudescence des cas d'abus sexuels, particulièrement à l'encontre des filles en situation de vulnérabilité. Ils ont plaidé en faveur du renforcement des mécanismes de protection, des dispositifs de signalement ainsi que des campagnes de sensibilisation dans les établissements scolaires et les communautés.

La présidente provinciale du Parlement des enfants, Weza Santiago, a indiqué que de nombreux enfants subissent ces violences dans le silence, par peur ou par honte. Elle a, à cet égard, appelé les familles, les établissements scolaires et les autorités à redoubler de vigilance afin de prévenir les abus et de garantir une meilleure protection des victimes.

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Elle a également plaidé pour un soutien accru aux activités de sensibilisation, afin de permettre aux enfants de reconnaître les situations d'abus et de connaître les voies de recours pour les signaler.

Pour sa part, le gouverneur provincial, Ernesto Muangala, a exhorté les jeunes parlementaires à porter haut et avec courage et responsabilité la voix du Moxico, en défendant les droits de tous les enfants.

De son côté, le responsable des services provinciaux de l'Institut national de l'enfance (INAC) au Moxico, Elias Samuxito, a indiqué que les préoccupations soulevées seraient soumises à l'examen des participants lors de la session parlementaire, à la suite des assemblées municipales organisées avec la participation de 50 députés juniors.

Outre les abus sexuels, la délégation entend également présenter des propositions relatives aux violences faites aux enfants et au travail des mineurs, à l'occasion de la première session extraordinaire du Parlement des enfants, prévue le 24 courant à l'Assemblée nationale.