TUNIS/Tunisie — Du 16 au 29 novembre, une délégation tunisienne, réunissant des cadres et des ingénieurs spécialisés dans les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle issus de différents départements ministériels ainsi que des auditeurs, cadres administratifs, juges et journalistes, participe à Ahmedabad, dans l'État du Gujarat, en Inde, à une formation interactive consacrée à la gouvernance numérique et aux solutions offertes par l'e-gouvernance.

Le Gujarat est un État réputé pour son dynamisme dans les domaines de l'innovation, de la recherche et du développement technologique ainsi que par ses nombreux centres d'excellence.

Organisée par l'Entrepreneurship Development Institute of India (EDII), dans le cadre du Programme indien de coopération technique et économique (ITEC), cette session vise à explorer les leviers technologiques et institutionnels susceptibles de moderniser l'administration publique et d'améliorer la qualité des services rendus aux citoyens.

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Comment mettre les nouvelles technologies au service de la bonne gouvernance ? Et comment faire en sorte que les avancées technologiques se traduisent concrètement par une amélioration des conditions de vie des citoyens ? C'est autour de ces interrogations que s'articulent les échanges et les enseignements de cette formation qui met en lumière l'expérience indienne en matière de transformation numérique de l'action publique.

En Inde, le recours aux solutions numériques a permis de répondre à une multitude de difficultés rencontrées quotidiennement par les citoyens. Les applications de l'administration numérique couvrent aussi bien des problèmes de proximité, comme une panne d'éclairage public, que des démarches administratives et des besoins de services publics beaucoup plus complexes.

Pour les spécialistes qui assurent cette formation, l'ambition est de simplifier les interactions entre l'administration et les usagers, de réduire les délais de traitement et de faciliter l'accès aux services essentiels, notamment dans les domaines de l'électricité, de l'eau, de la santé et des prestations administratives.

La gouvernance numérique (e-governance) se distingue ainsi par trois principes fondamentaux : l'impartialité, l'efficacité et la transparence. Elle ne consiste pas simplement à introduire des outils informatiques dans les administrations, mais à repenser la manière dont les décisions sont prises, dont les institutions interagissent et dont les services sont délivrés, ont-ils soutenu. Il s'agit, en somme, d'une nouvelle approche de la gouvernance plutôt que de la création d'une institution supplémentaire.

Mais cette transformation suppose également un changement de regard : comprendre le langage de la technologie, apprendre à en décoder les possibilités et identifier les opportunités qu'elle offre pour résoudre des problèmes concrets. Autrement dit, il ne suffit pas de disposer d'outils numériques ; encore faut-il être en mesure de comprendre leur fonctionnement et de les intégrer intelligemment dans les mécanismes de décision et d'action publique.

L'interopérabilité, clé de voûte de la transformation numérique

L'un des principaux enseignements qui ressort des différentes interventions concerne la nécessité de renforcer l'interopérabilité entre les administrations, les départements ministériels et les différentes structures publiques.

Le cloisonnement institutionnel constitue en effet un frein majeur à l'efficacité de l'action publique. Lorsque chaque département fonctionne de manière isolée, avec ses propres bases de données et ses propres procédures, le citoyen se retrouve souvent contraint de multiplier les déplacements, les démarches et les justificatifs pour accéder à un service.

L'enjeu est de passer d'une administration organisée en silos, où chaque structure travaille individuellement, à un système intégré et interconnecté, permettant le partage structuré des données entre les différents intervenants. Cette évolution implique un changement de paradigme : passer d'une administration centrée sur ses départements et ses procédures à une administration véritablement centrée sur le citoyen.

La logique est celle du "guichet unique": au lieu de multiplier les interlocuteurs et les visites administratives, le citoyen doit pouvoir accéder à plusieurs services à travers une interface unifiée.

De même, la dématérialisation des documents et des procédures, associée à des mécanismes de sécurisation cryptographique et d'authentification numérique, permet de réduire la dépendance au support papier, d'améliorer la traçabilité des opérations et d'accélérer les échanges.

L'expérience indienne met particulièrement en évidence le rôle des infrastructures publiques numériques dans la modernisation de l'État.

Pour dépasser les difficultés liées à la fragmentation institutionnelle et faciliter l'accès aux services, l'approche indienne s'appuie notamment sur trois composantes complémentaires: l'identité numérique, permettre l'identification des citoyens à travers des dispositifs numériques à grande échelle, l'interface unifiée des paiements numériques et l'échange de données pour le partage des informations entre différentes administrations et structures de manière sécurisée, structurée et fluide.

Ces trois composantes s'inscrivent dans une architecture plus large ayant pour objectif de construire un écosystème intégré, favorisant l'inclusion numérique, la coordination interinstitutionnelle et l'accès simplifié aux services. La mise en place de plateformes de données ouvertes, la transparence des procédures administratives et la possibilité de suivre les opérations contribuent également à renforcer la redevabilité des institutions et la confiance des citoyens.

Les défis d'une transition qui ne se limite pas à la technologie

Si les perspectives offertes par la gouvernance numérique sont considérables, les participants ont également soulevé les vulnérabilités et les difficultés susceptibles de freiner cette transition.

Parmi les principaux obstacles figurent la réticence de certaines institutions à partager leurs données, le chevauchement des domaines de compétence, l'insuffisance de l'interconnexion entre les structures publiques, en plus des préoccupations liées à la protection de la vie privée et à la cybersécurité. À ces contraintes techniques et organisationnelles s'ajoutent des résistances plus profondes, d'ordre institutionnel et culturel.

Ainsi, la réussite de la transformation numérique nécessite bien davantage que des investissements technologiques. Elle suppose une volonté politique, une vision commune, une clarification des responsabilités et une véritable culture de coopération entre les institutions. La question de la confiance est également centrale : le partage des données doit aller de pair avec des garanties solides en matière de sécurité, de confidentialité et de protection des droits des citoyens.

Au fil des interventions, une conviction commune s'est dégagée : la technologie offre la capacité de changer d'échelle, mais seules des politiques coordonnées et transparentes constituent le socle d'un développement durable. L'expérience indienne montre que la transformation numérique ne se mesure pas uniquement au nombre de plateformes développées ou de services dématérialisés. Elle se mesure surtout à la capacité des institutions à travailler ensemble, à réduire les obstacles administratifs et à rendre les services publics plus accessibles, plus rapides et plus équitables.

L'enjeu ultime reste celui de l'inclusion : faire en sorte que les bénéfices du numérique atteignent effectivement tous les citoyens, y compris les populations les plus éloignées des infrastructures et des services, dans une logique d'inclusion numérique du dernier kilomètre (last-mile digital inclusion).

La technologie peut fournir les outils, les infrastructures peuvent assurer leur déploiement à grande échelle, mais c'est la qualité de la gouvernance qui détermine leur impact réel sur la société. Car le véritable défi n'est pas seulement de numériser l'administration, mais de repenser son fonctionnement pour construire un service public plus intégré, plus transparent et davantage à l'écoute des citoyens.