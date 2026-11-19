La Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé, jeudi, en collaboration avec les trois pays organisateurs, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, le logo officiel de la 36e édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2027).

Selon le site officiel de l'instance africaine, cette nouvelle identité visuelle s'inspire du bouclier traditionnel d'Afrique de l'Est, symbole d'identité, de protection, de fierté et d'appartenance. Ce motif figure également dans les emblèmes nationaux des trois pays hôtes.

Le logo associe le patrimoine culturel africain à des éléments graphiques modernes. En son centre apparaît le trophée de la compétition, surmonté d'une représentation de la carte du continent africain. Un choix qui met en avant la portée de la CAN et son rôle fédérateur autour du football.

L'identité visuelle comprend également douze motifs inspirés des particularités culturelles et patrimoniales du Kenya, de la Tanzanie et de l'Ouganda. Ils illustrent la diversité de la région ainsi que l'esprit de coopération entre les trois pays organisateurs.

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La CAN 2027 se déroulera du 19 juin au 17 juillet 2027, date prévue pour la finale. Cette édition marquera le retour de la compétition en Afrique de l'Est, pour la première fois depuis 1976, année où l'Éthiopie avait accueilli le tournoi.