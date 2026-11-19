La Fédération Tunisienne de Football (FTF) a officiellement désigné l'arbitre international allemand Félix Zwayer pour diriger le derby de la capitale entre l'Espérance sportive de Tunis et le Club Africain, prévu dimanche 22 novembre 2026, à 14h30, au stade Hamadi-Agrebi de Radès, dans le cadre de la huitième journée du championnat de Ligue 1.

Cette désignation intervient dans un contexte particulièrement sensible, marqué par les attentes des supporters des deux clubs et les réserves exprimées autour du choix du corps arbitral. Le recours à un arbitre étranger répond notamment à une demande formulée par l'Espérance de Tunis, qui avait officiellement sollicité, début novembre, la désignation d'une équipe arbitrale étrangère, y compris pour l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR).

Une désignation qui suscite déjà des réactions

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Le choix de Félix Zwayer intervient après plusieurs jours de discussions autour de l'identité des arbitres appelés à diriger cette rencontre. Le 5 novembre, l'Espérance avait officiellement saisi la Direction nationale de l'arbitrage pour réclamer un corps arbitral étranger. Sa demande portait sur l'ensemble du dispositif, comprenant l'arbitre central, ses assistants ainsi que les responsables de la VAR.

Toutefois, la désignation de l'officiel allemand n'a pas fait l'unanimité au sein du club de Bab Souika. Dans une correspondance adressée, le 16 novembre, à la Fédération tunisienne de football et à la Direction nationale de l'arbitrage, l'Espérance a exprimé ses inquiétudes concernant le processus de désignation et fait part de son opposition au choix d'un arbitre allemand ou français. Le club a notamment demandé des garanties quant à l'indépendance et à la neutralité de la procédure.

Âgé de 45 ans, Félix Zwayer est l'un des arbitres allemands les plus expérimentés sur la scène internationale. Arbitre FIFA depuis 2012, il a officié dans plusieurs grandes compétitions européennes et internationales, notamment l'Euro et la Coupe du monde 2026.

Il a également dirigé la finale de la Ligue Europa 2025 entre Tottenham et Manchester United, ainsi que plusieurs rencontres de Ligue des champions et de Bundesliga.

La désignation d'un arbitre de ce calibre traduit la volonté de confier ce rendez-vous majeur du championnat tunisien à un corps arbitral étranger expérimenté. La prestation de Félix Zwayer et de son équipe sera particulièrement suivie, dans un derby où la moindre décision arbitrale pourrait alimenter les débats.