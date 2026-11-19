Conda — Les localités de Conda et de Seles, dans la province de Cuanza-Sul, ont été raccordées mercredi au réseau national d'électricité, une opération qui permettra, dans une première phase, d'alimenter quelque 20.000 habitants des deux municipalités.

La mise en service des nouvelles infrastructures a été présidée par le ministre de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges, qui a procédé à l'inauguration de la sous-station électrique située dans la localité de Ganja, municipalité de Conda. Celle-ci dispose d'une capacité de transformation de 60/30 kV et d'une puissance de 20 MVA.

Le projet comprend également 24 postes de transformation, 55 kilomètres de lignes électriques moyenne tension et 48 kilomètres de réseau basse tension, ainsi que 950 points d'éclairage public et 2 370 branchements domiciliaires. Sa réalisation a, par ailleurs, permis de générer 400 emplois.

À cette occasion, le ministre João Baptista Borges a qualifié la mise en service de ces infrastructures d'étape importante dans l'amélioration des conditions de vie des populations, soulignant leur potentiel à stimuler des secteurs essentiels tels que l'éducation, la santé, l'agriculture et le commerce.

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Il a indiqué que cette initiative s'inscrit dans le cadre des orientations du président de la République, João Lourenço, visant à étendre l'accès à l'électricité aux zones rurales, aux villes et aux localités, notamment celles présentant un fort potentiel agricole.

Le ministre a également réaffirmé l'ambition de l'Exécutif d'élargir, à l'horizon 2027, l'accès à l'électricité à 17 millions de familles supplémentaires à travers le pays, dans le cadre des efforts visant à accroître le taux de couverture nationale en énergie électrique.

De son côté, le gouverneur de Cuanza-Sul, Eugénio César Laborinho, a estimé que cette inauguration marque le règlement d'une dette historique envers les populations de Conda et de Seles, qui attendaient depuis plusieurs années de bénéficier de l'électricité.

Il a souligné que l'accès à ce service contribuera à restaurer la dignité des communautés et à créer des conditions plus favorables au développement social et économique des deux municipalités.

Le gouverneur a, en outre, assuré que le gouvernement provincial de Cuanza-Sul poursuit ses efforts pour améliorer la fourniture des services publics, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, des infrastructures routières, de l'agriculture, de l'énergie et de l'eau.

Il a également mis en avant les initiatives engagées pour étendre le réseau électrique aux différentes municipalités de la province, tout en saluant la contribution des entreprises ayant participé à la réalisation du projet.

Cette initiative s'inscrit dans la dynamique d'extension du réseau électrique national, avec pour objectif de renforcer l'accès à l'énergie et de stimuler la croissance économique ainsi que le développement local.