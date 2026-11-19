La Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), organisation internationale basée à Genève et spécialisée dans l'analyse du crime organisé, s'intéresse aux informations entourant l'affaire du yacht «Dreamer».

Après avoir déjà documenté les routes du trafic de stupéfiants dans le sud-ouest de l'océan Indien, ses chercheurs pourraient approfondir leurs travaux sur les connexions entre Maurice et Madagascar.

Cette structure indépendante est composée de chercheurs, d'experts et de professionnels issus des milieux policiers, de la sécurité et de la gouvernance. Sa mission consiste à analyser les mécanismes du crime organisé et à identifier les vulnérabilités exploitées par les réseaux criminels.

Lors de ses précédentes recherches consacrées aux économies illicites en Afrique et dans l'océan Indien, la GI-TOC avait déjà identifié Maurice et Madagascar comme des territoires stratégiques dans les circuits régionaux de la drogue.

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Dans une analyse signée notamment par Paddy Ginn, l'organisation souligne que Madagascar a progressivement dépassé son rôle de simple territoire de transit et serait devenu un espace de stockage, de redistribution et de consommation de différents stupéfiants. Les faiblesses des contrôles, les capacités limitées de surveillance maritime et l'existence de corridors côtiers figurent parmi les facteurs relevés.

Maurice n'est pas épargnée par ces observations. Le rapport évoque notamment les difficultés de surveillance de ses vastes espaces maritimes et l'utilisation possible de points de passage au large entre Maurice et les Seychelles avant des déplacements vers Madagascar.

Désormais, l'enjeu pour la GI-TOC sera de déterminer si le Dreamer représente une opération isolée ou un élément d'un système de trafic plus étendu dans l'océan Indien.