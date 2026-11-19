Le sort judiciaire des quatre policiers impliqués dans l'affaire Élodie Thomas repose désormais entre les mains du Directeur des poursuites publiques (DPP). Après plusieurs semaines d'investigations, l'Independent Police Complaints Commission (IPCC) estime que les éléments recueillis justifient des poursuites pénales contre ces policiers. Les conclusions de la commission ont été transmises au bureau du DPP, le mardi 17 novembre.

Le DPP appelé à trancher

Cette nouvelle étape pourrait avoir des conséquences importantes pour les policiers concernés, alors que plusieurs zones d'ombre entourent toujours les circonstances dans lesquelles la jeune femme avait été blessée par balle, le 9 octobre, à Camp-Levieux.

L'enquête de la commission s'est notamment concentrée sur le déroulement de l'intervention policière et le comportement des policiers présents au moment des faits. Plus de 25 personnes ont été entendues, tandis que les enquêteurs ont également exploité des images de vidéosurveillance et des éléments scientifiques pour confronter les différentes versions recueillies.

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Un intérêt particulier a été accordé aux déclarations d'Élodie Thomas, entendue jeudi dernier à son domicile, après sa sortie de l'hôpital. Son récit présenterait des concordances avec les témoignages du chauffeur de la fourgonnette dans laquelle elle se trouvait et d'un autre témoin.

Ces éléments auraient permis aux enquêteurs d'approfondir certaines pistes concernant les circonstances du tir.

Le sergent Gautam Singh Taukoor, soupçonné d'avoir fait usage de son arme, a été convoqué une nouvelle fois devant la commission, le lundi 16 novembre. Accompagné de son homme de loi, Me Vyas Adheen, il a été interrogé sur plusieurs aspects du dossier, notamment les déclarations de la victime. Le policier aurait contesté une partie des éléments qui lui ont été présentés.

Élodie Thomas avait été atteinte par balle alors qu'elle regagnait son domicile après sa journée de travail. La fourgonnette qui la transportait avait été arrêtée à un barrage policier avant que la situation ne dégénère.

Outre le sergent Taukoor, trois autres policiers sont concernés par cette affaire. Ces derniers font l'objet d'accusations provisoires de non-assistance présumée à personne en danger, tandis que le sergent est poursuivi provisoirement pour des infractions liées à l'usage de son arme.