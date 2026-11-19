La Gambling Regulatory Authority (GRA) vient d'approuver quelques ajustements au calendrier de fin de saison. Alors qu'un week-end de courses était initialement prévu les samedi 5 et dimanche 6 décembre, cette programmation a été revue. Une seule journée de courses sera finalement organisée le samedi 5 décembre.

Cette modification s'explique par la tenue de l'US-Africa Business Summit à Maurice, du 6 au 9 décembre. Cet événement d'envergure nécessitera la mobilisation d'importants effectifs policiers et pourrait compliquer la mise en place du dispositif de sécurité requis pour assurer le bon déroulement de la journée hippique du dimanche 6 décembre.

Le conseil d'administration de la GRA a ainsi approuvé une nouvelle programmation comprenant trois journées de courses : le samedi 28 novembre, le samedi 5 décembre et le dimanche 13 décembre. Il n'y aura donc pas de double programme sur le week-end initialement prévu.

Cette nouvelle configuration pourra être très efficace. Les chevaux engagés lors de la journée du 28 novembre pourront notamment retrouver la compétition le dimanche 13 décembre, soit deux semaines plus tard. Une perspective qui semble satisfaire les dirigeants du MTCJC.