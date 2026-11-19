Il y a des élections que l'on organise pour confirmer une victoire. Et il y en a d'autres que l'on redoute parce qu'elles risquent de mesurer ce qui s'est passé depuis. Les élections villageoises, qui devront se tenir au plus tard le 21 avril 2027, appartiennent clairement à la seconde catégorie.

Le contraste avec les municipales de 2025 nous semble saisissant. Quelques mois après la razzia historique du 60-0 aux législatives de novembre 2024, l'Alliance du changement bénéficiait encore de ce que les Anglo-Saxons appellent un feel-good factor. Le pays venait de voter massivement pour le changement. L'opposition était sonnée, désorganisée, parfois absente du terrain.

Le gouvernement avait donc tout intérêt à retourner rapidement devant les électeurs pour prolonger la vague et consolider son emprise sur les administrations locales. À l'époque, le calcul était simple : quand le vent souffle dans votre direction, il est rarement judicieux de rester au port.

Deux ans plus tard, la météo politique a changé. Le gouvernement ne se présente plus devant le pays avec la fraîcheur de l'alternance, mais avec le poids de l'exercice du pouvoir.

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Il n'est plus jugé sur ce qu'il promet de faire, mais sur ce qu'il a fait - et, surtout, sur ce qui reste à faire. Or, le ministre des Collectivités locales, Ranjiv Woochit, le reconnaît lui-même dans son interview parue hier dans l'express-dimanche : «Les attentes de la population restent importantes» et la confiance «ne doit jamais être considérée comme acquise».

C'est sans doute la phrase politique la plus importante de cet entretien. Le gouvernement est désormais pris entre deux réalités. La première est celle des réformes. Certaines sont nécessaires, parfois courageuses, mais rarement gratuites sur le plan politique.

La seconde est celle du quotidien : le coût de la vie continue de peser sur les ménages, tandis que la question de l'eau, promesse aussi vieille que les gouvernements successifs, devient une source croissante d'exaspération.

Entre la réforme et le robinet, les électeurs savent généralement établir leurs propres priorités. C'est dans ce contexte que les élections villageoises prendront une dimension qui dépasse largement les trottoirs, les drains et les salles polyvalentes. Elles seront inévitablement lues comme le premier véritable test électoral du gouvernement depuis son arrivée au pouvoir.

L'opposition l'a bien compris. Elle n'est plus celle qui sortait, groggy, du 60-0. Elle s'est progressivement requinquée et retrouve aujourd'hui une raison de mobiliser ses troupes. Ses adversaires accusent déjà le gouvernement de craindre les villageoises et de chercher à gagner du temps.

La dissolution des conseils de village, le 22 novembre, met toutefois fin à une partie des spéculations : la loi impose la tenue du scrutin dans les 150 jours, soit avant le 21 avril.

Reste une question politique plus intéressante que la date elle-même : dans quel cadre ces élections seront-elles organisées ? Le ministre souhaite faire adopter une nouvelle Local Government Act avant le scrutin. Il promet une modernisation du système, davantage d'autonomie financière, de services numériques et de responsabilité dans la gestion des fonds publics.

L'ambition est défendable. Mais le calendrier est politiquement délicat. Une réforme aussi fondamentale, à quelques mois d'élections locales, devra convaincre qu'elle répond d'abord aux besoins des collectivités et non aux nécessités du moment politique.

Le pouvoir devra également résister à la tentation de considérer les villageoises comme une simple formalité administrative. Les élections locales ont ceci de particulier qu'elles ramènent la politique à hauteur d'homme. Ici, on ne vote pas seulement pour une idéologie ou un Premier ministre. On vote pour un village, une route défoncée, un drain bouché, une collecte d'ordures irrégulière ou un robinet à sec.

C'est là que le bilan du gouvernement sera confronté à la réalité. Les municipales de 2025 avaient été un prolongement du 60-0. Les villageoises de 2027 seront autre chose : un test de l'usure, de la patience et de la crédibilité.

Le gouvernement conserve du temps jusqu'aux prochaines législatives. Mais il ne peut plus invoquer indéfiniment l'héritage reçu, ni demander aux électeurs de patienter jusqu'au bilan final. La démocratie ne fonctionne pas par échéances quinquennales seulement.

Elle se mesure aussi dans ces rendez-vous intermédiaires où les citoyens rappellent au pouvoir une vérité élémentaire : la confiance ne se conserve pas parce qu'elle a été donnée une fois. Elle doit, comme le dit le ministre lui-même, se mériter chaque jour. Et, cette fois, ce seront les villages qui compteront les jours.