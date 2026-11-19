Le vol MK744 d'Air Mauritius, qui reliait Maurice à Delhi, a été dérouté vers Mumbai dans la nuit de mercredi à jeudi 19 novembre, à la suite d'un problème technique. L'appareil s'est posé sans encombre à l'aéroport international Chhatrapati Shivaji Maharaj à 3 h 05, heure de Maurice, indique la compagnie dans un communiqué publié ce jeudi 19 novembre.

Conformément aux exigences des autorités indiennes, tous les passagers doivent débarquer et récupérer leurs bagages. Quatre-vingts chambres d'hôtel ont été réservées à ce stade, et la compagnie dit chercher d'autres hébergements.

Les passagers voyageant pour raisons médicales seront transférés vers la clinique la plus proche.

Les équipes de maintenance travaillent sur l'appareil à Mumbai, avec des techniciens de Rolls-Royce, le motoriste de l'avion.

Le vol retour MK745, de Delhi vers Maurice, est également perturbé. Air Mauritius indique être en contact avec les passagers concernés pour leur proposer un hébergement ou un réacheminement.

La compagnie présente ses excuses et rappelle que la sécurité de ses passagers et de son personnel reste sa priorité.