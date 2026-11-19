Avec un salaire mensuel net moyen estimé à 343 dollars, la Tunisie occupe la 11e place parmi les 14 pays arabes figurant dans un récent classement qui met en évidence d'importantes disparités salariales entre les pays du Golfe et le reste du monde arabe.

Les pays du Golfe dominent

Le Qatar arrive en tête avec un salaire mensuel net moyen de 3 804 dollars, suivi des Émirats arabes unis (3 231 dollars) et du Koweït (2 940 dollars). Oman, Bahreïn et l'Arabie saoudite complètent les six premières places, avec des salaires moyens dépassant les 2 000 dollars. L'écart entre le Qatar et la Tunisie est particulièrement significatif, le salaire moyen qatari étant environ onze fois supérieur à celui enregistré en Tunisie.

La Tunisie derrière le Maroc mais devant l'Algérie et l'Égypte

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À l'échelle maghrébine, la Tunisie se situe derrière le Maroc, dont le salaire mensuel moyen atteint 487 dollars, mais devant l'Algérie (312 dollars). L'Égypte et la Syrie occupent les dernières places du classement. Le salaire moyen tunisien est ainsi inférieur de près de 30 % à celui du Maroc et supérieur d'environ 10 % à celui de l'Algérie.

Ces écarts illustrent les disparités économiques et salariales au sein du monde arabe. Pour la Tunisie, ils soulèvent notamment les enjeux de l'attractivité du marché du travail, de la rétention des compétences et de l'amélioration du pouvoir d'achat. Ces chiffres doivent toutefois être relativisés, puisqu'ils ne tiennent pas directement compte du coût de la vie, du pouvoir d'achat réel, des fluctuations des taux de change ou des différences de fiscalité entre les pays.