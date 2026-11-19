Le ministère du Commerce et du Développement des exportations a annoncé une nouvelle série de réductions des prix de plusieurs produits de grande consommation, prévue les samedi 21 et dimanche 22 novembre 2026, dans le cadre de son programme de maîtrise des prix et de soutien au pouvoir d'achat des Tunisiens.

Cette opération, qui marque la cinquième semaine du programme, est organisée en coordination avec les fournisseurs et les distributeurs. Elle concerne les grandes et moyennes surfaces commerciales dans les différentes régions du pays, selon un communiqué publié jeudi 19 novembre par le ministère.

Une réduction de 15 % sur les produits d'entretien ménager

Les consommateurs pourront bénéficier d'une remise de 15 % sur plusieurs produits de nettoyage et d'entretien ménager, toutes marques confondues.

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Cette réduction concerne notamment l'eau de Javel, les désodorisants pour sols, les liquides vaisselle ainsi que les lessives en poudre et liquides destinées au lavage en machine ou à la main.

Fruits et légumes : les prix annoncés pour ce week-end

L'opération concerne également plusieurs produits agricoles frais, dont les prix de vente au kilogramme ont été fixés comme suit :

Pommes de terre : entre 2,050 et 2,300 DT

Oignons secs : 1,400 DT

Piments doux et forts : 1,900 DT

Tomates : 2,600 DT

Clémentines : 1,990 DT

Grenades : 1,500 DT

Sfax : des prix réduits sur les viandes de volaille

Plusieurs commerçants du marché municipal de Bab Jebli, à Sfax, participent également à cette initiative en proposant des viandes de volaille à des prix réduits :

Poulet prêt à cuire : 7,500 DT/kg

Cuisse de poulet : 9,000 DT/kg

Blanc de poulet : 12,000 DT/kg

Escalope de dinde : 16,500 DT/kg

À travers cette nouvelle opération, le ministère du Commerce poursuit ses efforts visant à maîtriser les prix des produits de grande consommation et à alléger les dépenses des ménages tunisiens.