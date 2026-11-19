Huambo ( — L'Institut de développement forestier (IDF) de la province de Huambo a renforcé cette année ses projets de restauration des zones forestières par des actions de reboisement, a déclaré mercredi, la directrice de l'institution, Luísa de Sousa.

Dans un entretien accordé à l'ANGOP, la responsable a souligné l'importance des concessions forestières pour la restauration des zones établies, notamment durant la période coloniale, afin d'assurer la conservation de l'écosystème.

Selon la responsable, depuis 2020, la durée des contrats de concession forestière a été portée de un à 45 ans, avec possibilité de renouvellement, afin de permettre aux entreprises et aux particuliers de développer des projets de restauration et d'exploitation durable des ressources forestières.

Elle a expliqué que le programme prévoit le remplacement progressif des anciennes parcelles forestières par de nouvelles plantations, dans le but de renouveler les essences, de renforcer l'écosystème, de promouvoir le développement durable et de créer des emplois.

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Luísa de Sousa a précisé que les anciennes zones d'exploitation forestière peuvent être utilisées pour la transformation du bois grâce à des méthodes modernes, raison pour laquelle l'IDF a intensifié le suivi et le contrôle des activités d'abattage.

La responsable a rappelé que la province de Huambo compte 11 entreprises exploitant des zones forestières situées dans les municipalités de Cuima, Caála, Cachiungo, Chicala-Cholohanga, Ucuma et Longonjo, couvrant une superficie estimée à 50 000 hectares.

Parmi celles-ci, a-t-elle précisé, les forêts de Muangunja et de Calenga (Caála) ont entamé cette année un processus de reboisement avec la reprise des activités d'exploitation forestière, conformément aux normes internationales.

Elle a indiqué qu'entre 2020 et 2025, 6 425 hectares de forêts d'eucalyptus, de pins et de cèdres ont été reboisés.

Dans la municipalité de Cuima, a-t-elle ajouté, 100 000 eucalyptus ont été plantés sur une superficie de 100 hectares, à l'initiative du Gouvernorat provincial de Huambo.

La responsable a ajouté que 700 exploitations agricoles ont également rejoint les projets de reboisement, visant à renforcer l'éducation environnementale et à protéger l'écosystème, ainsi qu'à accroître la sensibilisation et la responsabilité écologiques.

Il convient de rappeler que les zones forestières de la province de Huambo ont commencé à être créées entre 1950 et 1970, à l'initiative de l'ancienne Direction de l'agriculture et des forêts.

À l'époque, elles étaient destinées à la production d'eucalyptus, de pin et de cèdre, utilisés comme source d'énergie pour les locomotives à vapeur, à la fabrication de traverses de chemin de fer et à l'approvisionnement en matières premières pour l'industrie du papier et de la pâte à papier.