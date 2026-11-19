La présence massive de méduses observée ces dernières semaines sur plusieurs zones du littoral tunisien pourrait être liée à différents facteurs environnementaux et humains, notamment le réchauffement des eaux, la surpêche, la compétition alimentaire et l'eutrophisation, selon l'Institut national des sciences et technologies de la mer (INSTM).

Dans un communiqué publié mercredi 18 novembre 2026, l'institut a rappelé que plusieurs épisodes de concentration massive de méduses ont été signalés au cours des mois d'octobre et de novembre dans les régions de Tunis, Monastir, Mahdia, Nabeul et Bizerte.

Deux espèces de méduses non indigènes observées en Tunisie

Les observations de l'INSTM concernent notamment deux espèces non indigènes en Méditerranée :

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La méduse nomade (Rhopilema nomadica) , une espèce fortement urticante.

, une espèce fortement urticante. La méduse à pois (Phyllorhiza punctata), généralement faiblement urticante.

L'artificialisation du littoral pourrait également favoriser leur développement. Les infrastructures côtières offrent, en effet, des surfaces supplémentaires propices à la fixation des polypes, un stade du cycle de vie de nombreuses espèces de méduses.

Pourquoi les méduses se concentrent-elles sur les côtes tunisiennes ?

Appartenant au groupe des cnidaires et au zooplancton gélatineux, les méduses sont constituées d'environ 95 à 96 % d'eau. Elles disposent de cellules urticantes pouvant provoquer des piqûres plus ou moins douloureuses.

Leurs déplacements sont largement influencés par les courants marins et les conditions hydrodynamiques. Bien que leur présence soit naturelle dans les écosystèmes marins, elles peuvent atteindre des densités particulièrement élevées.

L'INSTM souligne toutefois l'importance de distinguer une véritable augmentation des populations de méduses d'un phénomène de concentration temporaire. Les courants marins et les vents peuvent, en effet, provoquer leur accumulation dans certaines zones côtières sans nécessairement traduire une prolifération des populations.

Des conséquences sur le tourisme, la pêche et les infrastructures

La présence massive de méduses peut avoir des répercussions importantes sur plusieurs secteurs économiques en Tunisie.

Leurs piqûres peuvent perturber les activités balnéaires et touristiques, tandis que leur accumulation risque d'obstruer les filets de pêche et de détériorer les captures.

Le phénomène peut également affecter le fonctionnement des infrastructures industrielles côtières, notamment les stations de dessalement de l'eau de mer et les centrales électriques, en provoquant l'obstruction des systèmes de filtration et des prises d'eau.