Le secteur industriel tunisien emploie environ 527 000 personnes et compte près de 5 000 entreprises ayant un effectif d'au moins 10 salariés, a indiqué, jeudi 19 novembre 2026, le directeur général des industries manufacturières au ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Fethi Sahlaoui.

Invité sur les ondes de la radio nationale, le responsable a souligné le poids stratégique de ce secteur dans l'économie tunisienne, précisant qu'il assure 90 % des exportations du pays.

Il a notamment cité l'industrie des composants automobiles, dont les recettes à l'exportation oscillent entre 3,5 et 4 milliards de dollars au cours des dernières années.

Fethi Sahlaoui a toutefois relevé que l'industrie tunisienne fait face à de nouveaux défis liés aux mutations mondiales et géostratégiques, notamment celles qui affectent les chaînes d'approvisionnement en matières premières. À ces contraintes s'ajoutent les enjeux technologiques et environnementaux auxquels le secteur doit désormais s'adapter.

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Dans ce contexte, la Tunisie ambitionne, à travers sa stratégie nationale de l'industrie et de l'innovation à l'horizon 2035, d'opérer une transition vers une industrie fondée sur la connaissance, la valorisation des compétences nationales et l'intégration des nouvelles technologies.

Le responsable a également insisté sur la nécessité d'accélérer le passage à l'industrie intelligente et de développer une base industrielle nationale dédiée à la fabrication des équipements et des outils de production.

Il a enfin indiqué que le ministère mise sur des secteurs ciblés, sélectionnés en fonction des avantages compétitifs dont dispose la Tunisie par rapport à ses concurrents. Cette spécialisation devrait permettre de mieux concentrer les efforts et les ressources, tout en évitant leur dispersion.