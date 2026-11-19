Huambo — Une Angolaise de 43 ans a trouvé la mort mardi dernier après avoir été coincée entre deux rochers dans le quartier de Cahululu, à la périphérie de la ville de Huambo, alors qu'elle participait à une activité d'extraction illégale de matériaux rocheux à des fins commerciales.

Dans une déclaration à l'ANGOP, le porte-parole du Service de protection civile et des sapeurs-pompiers de Huambo, le sous-inspecteur Francisco Muhepa, a indiqué que la victime, identifiée comme Rosália Isabel, se trouvait entre deux rochers en compagnie de son époux lorsqu'un des blocs s'est détaché et l'a écrasée, provoquant sa mort immédiate.

Selon le responsable, le corps de la victime n'a pu être dégagé en toute sécurité que mercredi, à l'issue d'une opération de secours de 15 heures. L'intervention a été menée conjointement par le Bureau provincial des services techniques et des infrastructures, l'administration municipale de Huambo et d'autres services compétents.

Plusieurs entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics ont également été mobilisées. À l'aide d'engins de chantier et au terme d'une opération particulièrement complexe, elles sont parvenues à déplacer le bloc rocheux afin de permettre le dégagement du corps.

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Le porte-parole a appelé la population à s'abstenir de toute exploitation illégale de pierres et d'autres matériaux inertes dans les zones à risque, mettant en garde contre les graves dangers que représentent ces pratiques pour la vie humaine.

Il s'agit du premier accident de ce type enregistré cette année dans la province de Huambo, qui compte 2 691 902 habitants répartis dans 17 municipalités.