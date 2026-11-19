La Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO), les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et l'armée ougandaise (UPDF) disposent d'un Centre conjoint de coordination des opérations à Beni, dans la province du Nord-Kivu, depuis mercredi 18 novembre.

Cette infrastructure, construite par la MONUSCO, a été officiellement inaugurée mercredi. Elle a pour objectif de renforcer la coordination des opérations militaires menées contre les groupes armés actifs dans l'Est de la RDC, en particulier les rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF).

La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence de plusieurs responsables militaires des trois forces engagées dans la lutte contre l'insécurité dans la région.

Le gouverneur militaire du Nord-Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, a salué cette initiative qu'il considère comme un symbole fort de la coopération entre la RDC, l'Ouganda et la communauté internationale pour mieux protéger les populations civiles.

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« Le geste que vous venez de poser aujourd'hui en mettant à notre disposition ce centre conjoint de coordination des opérations montre que nous sommes réellement déterminés à travailler main dans la main, car ensemble, nous sommes forts et nous le pouvons. C'est seulement en nous coordonnant mieux que nous allons y arriver », a-t-il déclaré.

Selon lui, cette collaboration entre les FARDC et l'UPDF, avec l'appui de la MONUSCO, doit permettre d'améliorer l'efficacité des opérations contre les groupes armés responsables de nombreuses violences dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri.

Présidant la cérémonie, le commandant de la Force de la MONUSCO, le lieutenant-général Ulisses Gomez, a souligné l'importance d'une coordination étroite entre les forces engagées sur le terrain. Il a également insisté sur la nécessité d'une collaboration renforcée avec les communautés locales afin de lutter plus efficacement contre les groupes armés et de contribuer au rétablissement de la paix dans l'Est de la RDC.