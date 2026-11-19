Vingt-cinq journalistes, dont six femmes, participent à Bunia à un atelier de renforcement des capacités sur la lutte contre la désinformation liée à la maladie à virus Ebola. Organisée par Save the Children depuis le 18 novembre, cette formation vise à améliorer le traitement médiatique de l'épidémie et à renforcer le rôle des médias dans la sensibilisation des communautés.

Pendant deux jours, les participants bénéficient d'un encadrement sur les techniques de vérification des informations, la lutte contre les fausses nouvelles et les principes d'une couverture médiatique responsable en période d'urgence sanitaire.

Les travaux portent notamment sur les modes de transmission de la maladie, les mesures de prévention ainsi que les mécanismes permettant d'identifier et de déconstruire les rumeurs susceptibles d'entraver la riposte.

Les participants sont également sensibilisés à l'importance de recourir à des sources fiables avant toute diffusion d'informations relatives à l'épidémie.

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L'atelier aborde aussi les questions liées à l'éthique journalistique en contexte de crise sanitaire.

Les organisateurs insistent notamment sur la protection de la dignité des personnes affectées par la maladie et sur la nécessité d'éviter toute forme de stigmatisation.

À travers cette initiative, Save the Children entend faire des médias des acteurs clés de la riposte en renforçant leur capacité à diffuser une information exacte, vérifiée et utile aux communautés.

Les journalistes sont ainsi invités à contribuer activement à la lutte contre la désinformation afin de soutenir les efforts déployés par les autorités sanitaires pour contenir l'épidémie d'Ebola en Ituri.