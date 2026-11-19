À l'occasion de la Journée mondiale des toilettes célébrée le 19 novembre sous le thème « Des toilettes sûres pour un avenir équitable », l'Organisation Cordon des femmes congolaises pour l'équilibre des ménages (COFCEM) appelle les autorités et les organisations humanitaires à renforcer l'accès aux installations sanitaires dans les sites de déplacés de l'Est de la RDC. L'organisation s'inquiète des risques sanitaires auxquels sont exposées des milliers de personnes déplacées au Nord-Kivu, au Sud-Kivu et en Ituri.

Selon cette structure basée à Bukavu, de nombreux déplacés vivent encore dans des sites dépourvus de toilettes adéquates, une situation qui favorise la propagation de maladies liées à l'insalubrité.

À travers ce plaidoyer, l'organisation met également en avant les enjeux liés à la dignité humaine, à la santé publique et à l'égalité de genre dans les contextes humanitaires.

La directrice exécutive de l'organisation, Astride Mujinga, estime qu'un accès suffisant aux toilettes constitue une nécessité pour prévenir les maladies et améliorer les conditions de vie des populations déplacées.

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L'ONG invite les autorités nationales et provinciales, ainsi que les agences humanitaires intervenant dans l'Est du pays, à accroître les investissements dans les infrastructures d'assainissement au sein des camps et sites d'accueil.

Selon elle, l'amélioration de l'hygiène et de l'assainissement demeure un élément essentiel de la protection des populations vulnérables.