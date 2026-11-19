Des nutritionnistes congolais ont plaidé mercredi 18 novembre à Kinshasa pour l'inscription d'une ligne budgétaire dédiée à l'acquisition des suppléments en micronutriments multiples (MMS) destinés aux femmes enceintes et allaitantes. Associant des députés nationaux à leur démarche, ils estiment que cette mesure permettrait de renforcer durablement la lutte contre les carences nutritionnelles maternelles et d'améliorer la santé de la mère et de l'enfant.

Réunis au cours d'une session de plaidoyer, les spécialistes de la nutrition ont mis en avant l'importance des MMS dans la prévention des carences en micronutriments chez les femmes enceintes.

Selon eux, ces compléments alimentaires constituent un outil essentiel pour améliorer les résultats de santé maternelle et infantile en République démocratique du Congo.

Le directeur du Programme national de nutrition (PRONANUT) a rappelé que les MMS contiennent quinze micronutriments essentiels, dont le fer, nécessaires au bon déroulement de la grossesse.

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Selon les experts, leur utilisation contribue notamment à réduire les risques d'insuffisance pondérale à la naissance, d'accouchement prématuré et de mortinatalité.

Les nutritionnistes estiment que la disponibilité régulière de ces produits dans les structures de santé pourrait avoir un impact significatif sur les indicateurs de santé maternelle et néonatale.

Garantir un financement durable

Le président de l'Association des nutritionnistes et diététiciens du Congo (ANUDICO) a souligné que l'intégration des intrants nutritionnels dans le budget national permettrait de sécuriser les approvisionnements et d'éviter les ruptures de stock souvent observées dans le secteur de la santé.

Pour les promoteurs de ce plaidoyer, la dépendance aux financements extérieurs ne garantit pas toujours la continuité des programmes nutritionnels.

Les députés invités à soutenir l'initiative

Parmi les participants figurait le député national Thadée Katembo, membre de la commission Économique, financière et de contrôle budgétaire (ÉCOFIN) de l'Assemblée nationale.

Tout en saluant l'initiative, il a estimé que la démarche intervenait relativement tard dans le calendrier de préparation du budget 2027.

Il a recommandé aux nutritionnistes de collaborer étroitement avec le ministère de la Santé publique et le ministère du Budget afin que les besoins financiers liés à l'acquisition des MMS soient intégrés dès l'élaboration des prévisions budgétaires sectorielles pour l'exercice 2028.

Un enjeu de santé publique

Les acteurs de la nutrition considèrent la budgétisation des suppléments en micronutriments multiples comme une étape importante pour renforcer la prévention de la malnutrition maternelle et infantile en RDC.

Ils espèrent que leur plaidoyer contribuera à une meilleure prise en compte des programmes nutritionnels dans les politiques publiques et dans les futurs budgets de l'État.