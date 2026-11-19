Lobito — Une personne a été tuée et 36 autres blessées jeudi, à la suite d'une collision entre un minibus et un véhicule de marque Hiace assurant le transport collectif de passagers, dans la ville de Lobito, province de Benguela.

La victime mortelle, de sexe masculin, se trouvait à bord du minibus de 30 places, en provenance de Luanda et à destination de la municipalité de Cubal, entré en collision avec un taxi de 18 places, communément appelé « quadradinho ».

L'accident s'est produit sur la voie descendante de la route nationale EN100, dans le quartier de Bela Vista, situé dans la partie haute de la ville de Lobito.

Selon un agent régulateur de la circulation routière présent sur les lieux, qui s'est exprimé devant la presse, l'accident serait dû à une défaillance du système de freinage du minibus.

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Selon le même agent, « compte tenu de la pente et de la longueur de la descente, le conducteur n'a pas réussi à maîtriser son véhicule. Celui-ci a percuté l'arrière du taxi, le projetant dans le fossé longeant le nouveau marché de Tchapanguele ».

À la suite de l'accident, les blessés ont été évacués par l'Institut national des urgences médicales (INEMA) vers l'hôpital régional de Lobito, où ils ont été pris en charge.

Le coordinateur provincial de l'INEMA à Benguela, Hernâni Francisco, a indiqué que les victimes admises à l'hôpital présentaient notamment des polycontusions, des traumatismes multiples ainsi que diverses écorchures aux membres supérieurs et inférieurs.

Selon le responsable, neuf des 36 blessés se trouvent dans un état grave. Ils ont, de ce fait, été transférés à l'hôpital général de Benguela, où ils poursuivent leur prise en charge médicale et thérapeutique.

Parmi les blessés graves figurent deux enfants âgés de deux à trois ans.

Hernâni Francisco a également précisé que, depuis 4 heures du matin jeudi, les équipes de l'INEMA étaient intervenues sur sept accidents de la circulation, celui de Lobito étant le plus grave.