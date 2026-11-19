Le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme (BCNUDH) a recensé 1 843 victimes de violations et d'atteintes aux droits humains en République démocratique du Congo au cours du mois de septembre 2026. Selon le rapport, ce chiffre représente une hausse de plus de 41 % par rapport au mois d'août.

Les provinces affectées par les conflits armés ont concentré 91 % des violations documentées. Le Nord-Kivu arrive en tête avec 477 cas recensés, suivi de l'Ituri (70 cas) et du Sud-Kivu (65 cas).

Au total, le BCNUDH a documenté 694 violations et atteintes aux droits humains en septembre, contre 491 au mois d'août.

Parmi les victimes figurent 1 223 hommes, 277 femmes, 154 enfants et 189 personnes dont l'âge ou le genre n'ont pas été précisés.

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Les conflits armés demeurent la principale cause

Selon le BCNUDH, cette détérioration de la situation s'explique notamment par la persistance des conflits armés dans l'est du pays ainsi que par les restrictions observées dans l'exercice des libertés publiques.

Le rapport évoque également les incidents enregistrés lors des manifestations organisées par la Coalition Article 64 dans plusieurs villes du pays.

Les atteintes à l'intégrité physique, notamment les mauvais traitements et les blessures causées par balle ou par arme blanche, constituent la catégorie de violations la plus documentée, avec 240 cas.

Viennent ensuite les violations du droit à la liberté et à la sécurité de la personne, les atteintes au droit à la vie ainsi que les violations du droit à la propriété.

Une amélioration relative hors des zones de conflit

Dans les provinces non affectées directement par les conflits armés, le BCNUDH note toutefois une baisse de 16 % des violations documentées.

Le nombre de cas est passé de 79 en août à 66 en septembre.

Le rapport indique également que des militaires des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et des éléments de la Police nationale congolaise (PNC) figurent parmi les principaux auteurs présumés des violations recensées dans ces provinces.

Les violences sexuelles restent préoccupantes

Le BCNUDH a également documenté au moins 52 incidents de violences sexuelles liées aux conflits en septembre.

Ces faits ont concerné 80 victimes, dont 54 femmes, 25 filles et un homme.

Ce bilan est inférieur à celui du mois d'août, qui faisait état de 226 victimes.

Le Bureau conjoint explique toutefois cette baisse par les difficultés rencontrées dans la documentation des cas, notamment au Sud-Kivu, en raison de contraintes sécuritaires et des problèmes de communication.

Des défis persistants

Pour le BCNUDH, ces données illustrent la persistance des défis liés à la protection des droits humains en République démocratique du Congo, particulièrement dans les provinces touchées par les conflits armés.

Le rapport souligne la nécessité de renforcer la protection des populations civiles ainsi que les mécanismes de prévention et de lutte contre les violations des droits humains.