Battu à domicile par les Comores, le Congo n'ira pas à la CAN et perd Claude Le Roy, qui a annoncé sa démission. Avec 10 points, le Cameroun gagne son ticket, alors que les Comores doivent encore glaner un petit point.

Congo-Comores : 0-1 (0-1)

But : Hamada (12e) pour les Comores

Namibie-Cameroun : 0-3 (0-1)

Buts : Nagida (12e), Fosso (58e) et Alioum (71e) pour le Cameroun

Classement

1) Cameroun, 10 points, 2) Comores, 7 pts, 3) Namibie, 3 pts, 4) Congo, 2 pts

Programme de la 5e journée

Comores-Cameroun et Congo-Namibie