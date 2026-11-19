Victorieux de la Mauritanie et de la Centrafrique, Burkina et Bénin caracolent en tête du groupe avec 10 points chacun. Leur prochain duel à Cotonou promet d'être intéressant.
Mauritanie-Burkina : 1-3 (0-2)
Buts : Mohamed D (75e) pour la Mauritanie, Camara (12e), Traoré (27e) et Kaboré (89e) pour le Burkina
Centrafrique-Bénin : 0-1 (0-0)
But : Oloko (90e+3) pour le Bénin
Classement
1) Bénin, 10 points, 2) Burkina, 7 pts, 3) Mauritanie, 3 pts, 4) Centrafrique, 0 pt
Programme de la 5e journée
Centrafrique-Mauritanie et Bénin-Burkina