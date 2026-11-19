La Commission défense et sécurité du Sénat que préside Gabriel Nzambila a auditionné, le 17 novembre à Brazzaville, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Jean Olessongo Ondaye, sur les projets de loi en cours d'examen au Parlement ainsi que sur les questions d'actualité, notamment la durée de délivrance du passeport.

Les deux chambres du Parlement examinent actuellement deux projets de loi dont celui modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°23-96 du 6 juin 1996 fixant les conditions d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers en République du Congo. L'autre concerne l'autorisation de la ratification de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée.

Selon le ministre Jean Olessongo Ondaye, le projet de loi 29-2017 du 7 août 2017, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°23-96 du 6 juin 1996 fixant les conditions d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers en République du Congo, va permettre l'exécution de la volonté du président de la République relative à l'exemption des visas pour les pays africains.

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« Il faut modifier cette loi pour qu'elle soit conforme à l'exécution future de cette volonté présidentielle qui va entrer en vigueur à partir de janvier 2027. C'est tout un processus », a annoncé le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation à la presse.

En effet, à moins de deux mois de l'entrée en vigueur de cette mesure, l'adoption de ce texte de loi par les députés et les sénateurs devient une urgence puisque sa mise en oeuvre est conditionnée par la prise des textes d'application.

S'agissant de l'actualité, les sénateurs membres de la commission défense et sécurité et leur hôte ont parlé, entre autres, de la situation des frontières et de la délivrance des passeports. « Nous avons donc abordé tous ces sujets, frontières, passeport et la loi, pour que le Sénat ait l'information à la source.

La situation des frontières est une préoccupation légitime de la Commission défense et sécurité, parce qu'il s'agit de la sécurité du grand nombre, de la sécurité du territoire. Concernant le passeport, j'ai donné les nouvelles informations, les plus récentes sur le traitement de ce dossier. L'opinion peut retenir que ce que nous avions dit en plénière du Sénat s'exécute et que l'État ne se gère pas dans les réseaux sociaux. L'information légale, propre, devait être donnée aux autorités du Sénat à travers la Commission défense et sécurité », a-t-il assuré. Le ministre a demandé aux Congolais de faire confiance, tant au gouvernement qu'à la Commission défense et sécurité, donc au Sénat.

Au terme de son audition, Jean Olessongo Ondaye s'est réjoui de se retrouver en face des sages, des modérateurs, des cadres de la République animés par une volonté de comprendre pour le bien afin d'arriver à une sorte de conciliation des points de vue. Ceci au regard de ce qui se dit dans la rue, mais très loin de la réalité.