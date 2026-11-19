À l'occasion de la masterclass organisée par AGR PRO de Jessi Engonga, un message essentiel a été transmis par la première conférencière, Gwenaelle Simbi épouse Marat-Abyla, Promotrice du Women In Finance Gabon et Présidente de l'ONG Finance Solid'.

Devant un public attentif, elle a livré une vision claire et inspirante de la gestion de l'argent :« L'intelligence financière, c'est bien plus que savoir gagner de l'argent : c'est apprendre à le gérer, à l'épargner, à l'investir et à le faire fructifier intelligemment. La véritable liberté financière commence lorsque nous cessons de travailler uniquement pour l'argent et que nous apprenons à faire travailler l'argent pour nous. »

Gagner, gérer, faire fructifier

Pour la conférencière, la réussite financière ne se résume pas à un salaire ou à un revenu élevé.« Gagner de l'argent est une opportunité, savoir le gérer est une compétence, et savoir le faire fructifier est une intelligence. »

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Un message qui a résonné fortement auprès des participants, appelés à changer leur rapport à l'argent : passer d'une logique de survie à une logique de construction et de croissance. De la dépendance à la prospérité durableL'objectif de cette masterclass était clair : passer de la dépendance financière à l'autonomie, puis de l'autonomie à la prospérité durable.

À travers son intervention, Gwenaelle Simbi épouse Marat-Abyla a encouragé les participants, en particulier les femmes, à adopter de bonnes pratiques : budgétiser, épargner avec discipline, éviter les dépenses impulsives, et investir de manière réfléchie et stratégique.

Elle a également rappelé que l'éducation financière est un levier d'autonomisation, d'indépendance et de dignité, permettant à chacun de construire son avenir, de sécuriser sa famille et de contribuer au développement économique de son pays.

Une masterclass qui, au-delà des conseils pratiques, a planté une graine : celle d'une nouvelle génération de Gabonais financièrement intelligents, autonomes et prospères.