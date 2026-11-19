Lors de son discours à la tribune de la COP31 à Antalya, ce mercredi 11 novembre 2026, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a appelé la communauté internationale à concrétiser les engagements pris il y a dix ans avec l'Accord de Paris. Il a mis en avant le rôle central de son pays dans la transition écologique mondiale, tout en exigeant des garanties et des financements à la hauteur des enjeux.

Dix ans après la signature de l'Accord de Paris, l'heure n'est plus aux simples déclarations d'intention. C'est en substance le message fort porté par le président de la République. « Le temps des annonces s'achève, celui de la preuve doit lui succéder », a-t-il affirmé d'emblée, appelant à faire de cette session la COP de la mise en oeuvre effective.

Rappelant l'importance stratégique de la RDC, le président a souligné que son pays abrite plus de 60 % des forêts du bassin du Congo, le deuxième massif forestier tropical au monde et l'un de ses plus grands réservoirs de carbone. Pour préserver ce patrimoine mondial d'une biodiversité sans équivalent, le gouvernement congolais a lancé l'initiative « Couloir Vert Kivu-Kinshasa », couvrant plus de 540 000 km² de forêts.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce projet ambitieux vise à concilier préservation de l'environnement, agriculture durable, énergie propre et désenclavement des territoires. L'objectif affiché est d'en faire « une source durable de prospérité pour les communautés locales et les peuples autochtones », a-t-il insisté.

En outre, la RDC a mis en avant son formidable potentiel énergétique et minéral, notamment grâce à son cadastre numérique recensant 3 349 sites hydroélectriques pour une capacité supérieure à 160 GW. Parmi ces projets, l'aménagement de Grand Inga conçu pour atteindre à terme 42 000 MW, constitue la pièce maîtresse. En partenariat stratégique avec les États-Unis et intégré au corridor de Lobito, ce projet entend participer activement à l'intégration énergétique et économique africaine.

Urbanisme durable et lien indissociable entre paix et climat

Face à la croissance urbaine rapide du pays, le président a partagé le projet d'extension de la capitale Kinshasa sur 43 300 hectares à Maluku, une ville pensée autour de la planification environnementale et des transports multimodaux.

Cependant, il a rappelé qu'aucun progrès durable ne sera possible sans la stabilité sécuritaire : « Il n'y a pas de climat sans paix durable », a-t-il insisté. Dénonçant les conflits armés qui ravagent l'est du pays, alimentés par la convoitise des ressources naturelles et dévastant au passage la nature, le président a martelé que la paix doit se consolider par la traçabilité des ressources et la fin des trafics illegaux : « Protéger la forêt, c'est aussi désarmer l'économie de guerre », a-t-il lancé.

L'Afrique ne doit plus être laissée à la périphérie

En conclusion, la RDC a réaffirmé sa volonté d'assumer sa part de l'effort collectif mondial, tout en lançant un appel solennel aux pays développés. « Le monde ne réussira pas sa transition écologique en laissant l'Afrique à la périphérie. [...] En retour, la RDC attend des partenariats équitables, des financements accessibles et prévisibles, et des transferts efficaces de technologies », a précisé le président. « Il y a 10 ans, Paris nous a donné un cap ».

Il a conclu ses propos en incitant la communauté internationale à concrétiser la feuille de route pour faire de l'action climatique un moteur de prospérité partagée.