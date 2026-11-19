Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé une audience, ce mercredi 18 novembre 2026 au Palais Rénovation, à une importante délégation d'investisseurs italiens conduite par Son Excellence Stefano Moscatelli, Ambassadeur de la République d'Italie près la République gabonaise.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la tenue à Libreville du Forum des entreprises italo-gabonaises et de la Semaine de l'amitié italo-gabonaise. La délégation comprenait notamment le Directeur de l'Agence italienne pour le commerce extérieur (ICE), ainsi que des représentants de l'Association des constructeurs italiens et de la Caisse des dépôts et prêts italienne.

Au-delà de sa dimension économique, cette audience reflète la vision portée par le Chef de l'État : celle d'un Gabon résolument souverain, diversifié et industrialisé, engagé dans la transformation locale de ses matières premières pour créer de la valeur ajoutée et des emplois durables pour la jeunesse. L'entretien a ainsi permis de présenter au Président de la République les vastes potentialités d'une collaboration bilatérale bâtie sur un partenariat stratégique rigoureusement équilibré et « gagnant-gagnant ».

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Au cours des échanges, plusieurs axes prioritaires de coopération ont été passés en revue :

Le développement industriel, minier et agro-industriel : Le représentant de l'ICE a mis en exergue le statut de l'Italie, quatrième exportateur mondial reconnu pour son excellence technologique, et a réitéré l'intérêt des entreprises de son pays pour la transformation locale dans les secteurs stratégiques du manganèse, de la métallurgie et du bois.

Un accent particulier a été mis sur l'agro-industrie afin de stimuler la transformation alimentaire, de favoriser l'internationalisation des filières agricoles et de renforcer les compétences à travers des programmes de formation ciblés, à l'instar du projet « Labinofor Africa ». Une orientation qui fait écho direct à la volonté du Président de la République de valoriser sur place les richesses nationales.

Les infrastructures et le Plan Mattei : L'Association des constructeurs italiens a réaffirmé son engagement dans des secteurs structurants tels que le logement et les aménagements hydroélectriques, annonçant le lancement de projets spéciaux dédiés au Gabon dans le cadre du Plan Mattei, l'initiative de coopération stratégique de l'Italie pour le continent africain.

Ces initiatives répondent à l'impératif, fixé par le Chef de l'État, de doter le pays d'infrastructures modernes indispensables à son essor économique et au bien-être des populations.

L'appui financier et la proximité opérationnelle : Intervenant en qualité de banque de développement et de partenaire financier du Plan Mattei, la Caisse des dépôts et prêts italienne a exprimé sa disposition à mobiliser les ressources nécessaires pour appuyer ces investissements. À cet effet, l'institution a fait part de l'ouverture récente de son bureau régional, traduisant sa volonté d'agir au plus près des priorités souveraines définies par le Gabon.

Cet engagement s'inscrit pleinement dans la vision du Chef de l'État, qui privilégie des partenariats soutenus par des financements responsables et à fort impact socio-économique.

À l'issue de cette audience qualifiée de pragmatique et fructueuse, les deux parties ont réaffirmé leur détermination à concrétiser rapidement ces perspectives d'investissement. Sous l'impulsion du Président de la République, cette dynamique ouvre la voie à une ère nouvelle de coopération bilatérale, placée sous le sceau d'un développement inclusif, souverain et porteur d'opportunités.