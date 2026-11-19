La Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE), district de Djerba, a annoncé des perturbations et des coupures dans la distribution de l'eau potable à partir de mercredi 18 novembre 2026, à 21 heures, en raison de travaux de maintenance sur la conduite principale acheminant l'eau produite par la station de dessalement de l'eau de mer de Mezraya.

Ces perturbations concerneront les zones en hauteur ainsi que les secteurs situés en bout de réseau dans les délégations de Houmt Souk et de Midoun.

Selon la SONEDE, les travaux de maintenance se poursuivront sans interruption jusqu'à leur achèvement. La reprise de l'approvisionnement en eau potable est prévue progressivement à partir de jeudi 19 novembre, à 4 heures du matin.