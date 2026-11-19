Production, transformation, distribution.

Ces tomates que l'on a fait venir d'Egypte ont fait couler beaucoup de salive et d'encre. Nous les avons cherchées un peu partout au hasard de nos passages du côté des marchés, nous n'en avons trouvé aucune ! Où sont-elles passées ? A la place, nous avons vu déferler des tomates locales, à moitié vertes, quelque peu biscornues de forme, mais elles étaient bien là. Cela suppose qu'on les a retirées de la vente, pour provoquer la pénurie.

D'ailleurs, les grandes surfaces ont shunté ce produit. Son prix de vente dépassait les cinq dinars et il n'y avait pas lieu de présenter un produit, en pleine campagne de lutte contre la vie chère, dont le prix était inconcevable. Tout d'abord, il y a lieu de se demander pourquoi les tomates ont joué un mauvais tour aussi bien aux producteurs qu'aux consommateurs. Voyons ce qui se passe dans le pays que nous avons sollicité pour alimenter notre marché.

L'Egypte un pays de 110 millions d'habitants est un des plus gros producteurs. Ce pays s'étend sur plus d'un million de km², mais l'espace réel où vivent les Égyptiens se limite à la vallée du Nil et au delta : environ 35 000 à 40 000 km², soit seulement 3,5 % du pays !

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La Tunisie, selon les cartes et les stratèges, s'étend sur 163 000 km², soit un sixième de la superficie de l'Égypte. Pourtant, ses seules terres agricoles couvrent environ 97 000 km² -- soit une fois et demie la superficie des terres habitables de l'Égypte -- pour une population qui ne dépasse pas les 12 millions d'habitants.

La Tunisie paraît petite sur une carte, mais elle offre un espace de vie bien plus vaste. L'Égypte semble immense, la Tunisie minuscule. Mais si l'on soustrait les déserts des deux pays, on constate l'inverse : L'Égypte « verte » offre 40 000 km² La Tunisie agricole représente 97 000 km².

La Tunisie « verte » est de ce fait plus de deux fois plus étendue que l'Égypte « verte », bien que la superficie totale de l'Égypte soit six fois supérieure à celle de la Tunisie. Le rendement moyen à l'hectare pour la culture de la tomate se compare ainsi entre les deux pays :

L'Égypte produit environ 34,3 tonnes par hectare

La Tunisie produit environ 60 tonnes par hectare en moyenne pour les cultures de saison (notamment destinées à la transformation industrielle), ce qui offre un rendement unitaire plus élevé à l'hectare que l'Égypte.

La Tunisie ne dépend pas d'un fleuve unique, le Nil, mais des précipitations qui tardent à venir, qui se font rares, qui ne viennent pas du tout ou que la forte chaleur (comme cela a été le cas l'été passé) fausse toutes les prévisions. Et pourtant, nous avons des problèmes qui se posent au niveau de cette tomate.

À Nabeul, la Fédération régionale des producteurs a appelé à boycotter la culture de la tomate pour la prochaine saison, dénonçant « des marges inexistantes et le non-respect des délais de paiement par certains industriels ».

Et c'est là où nous avons voulu en venir. D'un côté, une obligation d'importer des tomates pour la consommation et, d'un autre, une surproduction au titre de l'année 2026, avec une production qui a dépassé le million de tonnes dont 87 mille tonnes transformées et un excédent qui se situe autour de soixante dix mille tonnes. De quoi bloquer tout le système en place et bien sûr fragiliser toute la chaîne de production, transformation, écoulement, soit en tomate concentrée soit en produit frais.

Qu'on le veuille ou non, cela dénote une absence totale de stratégie. Et au lieu de menacer de boycotter, il nous semble plus lucide de s'asseoir autour d'une table et de mettre en place une véritable stratégie pour éviter ces contrariétés qui touchent toute la chaîne de production.

Boycotter, c'est facile à dire, mais cela ne résoudra pas les problèmes qui se posent. Les producteurs ont des doléances. Elles méritent d'être étudiées et le marché a ses contraintes. Il faudrait en tenir compte.

Des prix excessifs alourdissent le panier des consommateurs qui enregistrent les augmentations, les subissent et n'ont aucun moyen de réagir. Le concentré de tomate occupe une place privilégiée dans ce pays. En effet, la Tunisie selon les estimations, figure historiquement à la première place mondiale pour la consommation de concentré de tomate par habitant, devançant des pays comme l'Italie ou les États-Unis.

Cela représente environ 10 kg de double concentré de tomate par an et par habitant, ce qui équivaut à environ 55 à 65 kg de tomates fraîches.

En enregistrant une surproduction de concentré de tomate, on ne devrait pas automatiquement penser à boycotter la plantation de la tomate, mais trouver des marchés. Boycotter représente une faillite au niveau de ceux qui sont chargés du secteur marketing. Le concentré tunisien est un des meilleurs que l'on puisse trouver sur le marché international. Pour le vendre il y a certainement une stratégie marketing à adopter, un emballage à revoir, ces boîtes de un kilo c'est le meilleur pour un pays comme le nôtre qui en consomme en grande quantité. Ce n'est pas le cas de certains pays qui utilisent le concentré de tomate de manière plus restreinte.

Il est de ce fait recommandé de revoir toute la chaîne de production, de distribution et de vente et de décider en connaissance de cause. Actuellement, aucune partie prenant n'est contente de la situation dans laquelle elle se trouve. Et c'est anormal.