Au niveau de l'avenue de la République, les véhicules motorisés (picks-up, voitures touristiques, camionnettes, etc.) squattent le trottoir, poussant les piétons et les écoliers à prendre le risque de marcher sur la chaussée. (Crédits : A.A.H.)

Entre un nombre de parkings municipaux insuffisant et l'absence de partenariats public-privé (PPP), le stationnement dans la commune de Nabeul provoque des scènes de chaos au quotidien avec des voitures occupant carrément les trottoirs ou stationnées dans des zones interdites. Reportage.

Avec une population de 72.776 habitants répartis sur une superficie de 74 km², soit une densité d'environ 983,5 habitants au km², selon le dernier Recensement général de la population et de l'habitat (Rgph 2024) réalisé par l'Institut national de la statistique (INS), la commune de Nabeul est paradoxalement l'une des villes qui comptent un grand nombre de véhicules motorisés.

L'info officielle manque à l'appel

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Certes, la rubrique « Ville en chiffres » du site de la Commune de Nabeul répertorie les espaces verts et les établissements de loisirs, mais ne précise pas le nombre global de parcs de stationnement. Même au sein de la Municipalité de Nabeul, l'information échappe aux responsables des lieux. Même l'architecte générale et sous-directrice de l'aménagement urbain au sein de la commune de Nabeul, Mme Hajer Bejaoui -- contactée par La Presse de Tunisie -- a fini par botter en touche, affirmant qu'elle ne disposait pas d'éléments de réponses sur ce sujet. Idem pour l'architecte M. Fakhreddine Garali ayant exercé en tant que cadre fonctionnaire au sein de la Municipalité de Nabeul.

Devant une telle absence de bilan de parcs municipaux et administratifs ou d'inventaire officiel chiffré, on s'est rabattu sur les plateformes de géolocalisation comme ViaMichelin qui identifient une dizaine de zones principales, incluant le parking de l'hôtel de ville, ceux des parcs municipaux numérotés et les aires liées aux services publics (Hôpital Mohamed Tahar-El Maamouri, Steg, Onas).

Pour ce qui est des « zones bleues » et « stationnement payant », le centre-ville dispose de plusieurs artères régulées par horodateurs (des dispositifs qui gèrent une zone ou une rangée entière de véhicules en imprimant un ticket à placer sur le pare-brise, ou par saisie de la plaque d'immatriculation) ou agents municipaux, dont le paiement et le repérage sont accessibles via l'application Parking.tn

Toutefois, selon Mme Hajer Bejaoui, « la commune de Nabeul ne dispose pas de parcmètres » (des appareils installés sur la voie publique pour gérer et contrôler le stationnement payant des véhicules).

Les parkings privés payants aux abonnés absents

En revanche, contrairement aux grandes villes tunisiennes, la commune de Nabeul ne dispose pas de parkings privés payants ou de parcs de stationnement au niveau des centres commerciaux comme c'est le cas à Tunis. Seulement, de nombreux emplacements gratuits ou réservés à la clientèle complètent l'offre autour des grands axes, des plages et des centres commerciaux.

« La ville de Nabeul étouffe sous une circulation dense tout au long de l'année. D'où la nécessité de créer illico presto des parkings privés sous le chapiteau d'un partenariat public-privé (PPP). Les conseils municipaux et les autorités locales se sont succédé ces dernières années sans pouvoir apporter de solution à ce casse-tête chinois », déclare un haut fonctionnaire de la Municipalité de Nabeul sous le sceau de l'anonymat.

Il faut dire que quand on circule à pied dans la cité des Potiers, le constat est flagrant. Au niveau de l'avenue de la République, les véhicules motorisés (picks-up, voitures touristiques, camionnettes, etc.) squattent le trottoir, poussant les piétons et les écoliers à prendre le risque de marcher sur la chaussée.

« C'est inadmissible ! En tant que qu'accompagnatrice, je dois escorter les enfants de notre garderie scolaire jusqu'à l'école primaire Habib Thameur. Avec des voitures occupant quotidiennement le trottoir limitrophe à l'hôpital Mohamed-Tlatli, je suis obligée de prendre plus de précautions en pleine circulation », s'indigne Manel.

Malaise dans les rues et les impasses

Idem pour les riverains des rues perpendiculaires au grandes artères de la ville de Nabeul. C'est le cas dans la rue des Orangers où les habitants se plaignent de l'anarchie qui règne devant leurs demeures.

« Il m'est arrivé pas mal de fois de me retrouver bloquée devant mon garage sans pouvoir faire sortir ma voiture. Il nous arrive parfois des situations d'urgence médicale. Mais personne ne nous respecte », souligne M. Taoufik Goddi.

Idem pour Mme Hanene Mabrouk, dont l'impasse à côté de sa maison s'es transformée en un parking improvisé : « Nous vivons l'enfer quotidiennement. Non seulement, je ne trouve plus de place pour garer ma voiture. De plus, tout au long de la journée, ma porte ne s'arrête pas de sonner pour nous demander d'éloigner ma voiture pour qu'ils puissent faire sortir la leur. J'ai bien l'impression que je suis devenue un voiturier. »

Des agents informels

Pis encore, certains énergumènes osent même s'improviser gardiens dans des parcs municipaux gratuits, exigeant même des frais de stationnement. C'est le cas dans le parking du « Souk el-Felfel » qui, malgré la présence d'une plaque signalant la gratuité du stationnement, un groupe de personnes s'est érigé en gardiens du temple.

« On ne sait plus qui fait quoi à Nabeul. On nous dit qu'il faut faire gaffe aux sabots d'immobilisation ou d'une mise en fourrière, le fameux « Shenguel », mais qu'offre en parallèle la Municipalité ? À Nabeul, le stationnement interdit, sur un trottoir ou en dehors des zones autorisées est un mal nécessaire », claironne Mourad Bassaoui. « Le parc roulant dans notre ville a augmenté. Pratiquement, tout le monde de nos jours possède une voiture. Et les véhicules utilitaires et les transporteurs assurant la livraison sont légion. Et ne parlons pas de la densification de la circulation tous les vendredis et durant la période estivale.

Nabeul a besoin urgemment d'un nouveau plan d'aménagement, offrant de nouvelles perspectives et mesures pour réglementer la question du stationnement et offrir aux citoyens des espaces de parking. Il faut ouvrir la porte devant les investissements privés dans ce sens pour endiguer cette gabegie », conclut-il.