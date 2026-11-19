L'ancien international tunisien Wahbi Khazri a vivement critiqué la prestation de la sélection tunisienne face à la Libye, pointant notamment un manque d'ambition offensive et une domination insuffisante des Aigles de Carthage.

Dans les déclarations qu'il a tenu sur le plateau d'une chaîne de TV étrangère, l'ancien joueur international a notamment dénoncé le choix tactique de commencer la rencontre avec cinq défenseurs, estimant que cette approche ne correspond pas au statut et aux ambitions de la sélection tunisienne.

« Nous sommes la Tunisie et nous sommes censés être une grande puissance du football africain. Pourtant, nous avons commencé le match avec cinq défenseurs », a-t-il regretté. L'ancien capitaine des Aigles de Carthage a également relevé les difficultés de l'équipe à imposer son jeu, soulignant qu'à la 35e minute, la sélection libyenne affichait 65 % de possession du ballon, tandis que la Tunisie n'était pas parvenue à se créer la moindre occasion.

« Si vous estimez que l'arbitre est contre vous, vous devez être meilleurs que tout le monde sur le terrain. Ensuite, vous pourrez parler de l'arbitrage », a-t-il lancé, appelant ainsi les joueurs à se concentrer davantage sur leur propre performance.

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Wahbi Khazri a également estimé que la Tunisie aurait dû prendre l'initiative du jeu face à un adversaire comme la Libye, plutôt que de subir sa domination. « Nous ne jouions pas contre le Sénégal, le Maroc ou le Cameroun. Nous étions censés être l'équipe qui domine et qui possède le ballon », a-t-il souligné.

Enfin, l'ancien international a évoqué un problème plus profond au sein de la sélection, en faisant état d'un fossé entre les générations.