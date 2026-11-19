La Tunisie a réaffirmé son engagement en faveur de la transition vers l'emploi formel et le travail décent, à l'occasion des discussions consacrées à la feuille de route mondiale de l'Organisation internationale du travail (OIT), tenues mercredi 18 novembre 2026, à Genève.

La délégation tunisienne auprès de l'Office des Nations unies à Genève, accompagnée du directeur général de l'Inspection du travail au ministère des Affaires sociales, Nourredine Turki, a pris part aux débats sur le rapport de l'OIT relatif au « Projet de feuille de route mondiale pour la transition vers la formalisation en vue du travail décent », dans le cadre de la 358e session du Conseil d'administration de l'organisation.

Dans une déclaration au nom de la Tunisie, la délégation a salué les efforts de l'OIT visant à promouvoir la transition vers l'emploi formel et le travail décent. Elle a souligné que cette question constitue une priorité des politiques nationales, notamment à travers des mécanismes juridiques et sociaux destinés à faciliter l'intégration des travailleurs concernés dans le circuit économique.

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À ce titre, plusieurs initiatives nationales ont été présentées, notamment le régime de l'auto-entrepreneur, qui permet aux travailleurs indépendants de bénéficier d'avantages fiscaux et sociaux, ainsi que la création des sociétés communautaires, destinées à soutenir le développement régional et local et à ouvrir de nouvelles perspectives d'emploi, particulièrement pour les jeunes.

La délégation a également mis en avant les efforts déployés pour lutter contre la précarité de l'emploi et encadrer les contrats de sous-traitance, dans l'objectif de garantir la justice sociale, l'égalité salariale et la couverture sociale des travailleurs.

Par ailleurs, elle a évoqué les dispositions envisagées dans le cadre de la loi de finances 2027 pour garantir les droits des travailleurs exerçant leurs activités à travers les plateformes numériques.

En conclusion, la délégation tunisienne a insisté sur la nécessité de renforcer davantage la coopération avec l'Organisation internationale du travail afin d'accompagner les efforts nationaux en faveur de la formalisation de l'emploi et de la promotion du travail décent.