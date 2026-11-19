Considéré comme le deuxième poumon vert de la capitale après le parc du Belvédère, le jardin du Passage, récemment réaménagé et doté de nouvelles aires de jeux, semble aujourd'hui pâtir d'un manque d'entretien.

Cet espace de détente, qui accueille quotidiennement des familles, des promeneurs, des enfants, offre pourtant un cadre propice à la promenade, au repos et au jogging, aux jeux.... Les bancs en bois permettent notamment aux parents de s'installer tout en surveillant leurs enfants qui profitent des aires de jeux.

Toutefois, plusieurs signes de négligence sont désormais visibles. Certains équipements de jeux présentent des traces de rouille, tandis que des déchets de toutes sortes, notamment des canettes vides et des gobelets en plastique, s'accumulent derrière les arbustes.

On croit savoir que les travaux ont été déjà entamés. Espérons qu'ils aboutiront bientôt.