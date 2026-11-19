La sélection nationale marocaine de football a franchi un cap historique en intégrant, pour la première fois de son histoire, le Top 5 du classement mondial de la Fédération internationale de football association (FIFA), publié ce mercredi. Crédités d'un total record de 1 809,37 points, les Lions de l'Atlas gagnent deux rangs par rapport à la précédente édition d'octobre (7es avec 1 805,34 points).

Cette progression spectaculaire s'explique par les solides performances enregistrées lors de la trêve internationale de novembre notamment une victoire face au Niger (1-0) scellant la qualification pour la CAN 2027 combinées aux contre-performances de concurrents directs. Grâce à cette avancée, le Maroc devance désormais des géants du football mondial tels que le Portugal (6e avec 1 801,28 points), le Brésil (7e avec 1 800,91 points), la Belgique (8e) ou encore les Pays-Bas (9e).

Au sommet de la hiérarchie mondiale, l'Espagne conserve la première place (2 004,48 points) malgré un revers face à l'Angleterre, suivie de l'Argentine (2e), de la France (3e) et de l'Angleterre (4e). Sur le plan historique et continental, cet exploit permet au Maroc de devenir la première nation arabe à atteindre le 5e rang mondial.

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À l'échelle africaine, les hommes de la sélection marocaine confortent largement leur place de leader incontesté loin devant le Sénégal (18e) et égalent le record absolu pour une équipe du continent, détenu jusqu'ici uniquement par le Nigeria depuis avril 1994.