Le négociant mondial en matières premières Vitol a remporté un appel d'offres visant à moderniser et à exploiter l'oléoduc Tazama reliant la Tanzanie et la Zambie, alors que les deux pays cherchent à accroître leur capacité de transport de carburant et à améliorer l'approvisionnement du secteur minier zambien.

La filiale de Vitol à Bahreïn a été sélectionnée comme maître d'oeuvre du projet à l'issue d'une évaluation menée par les deux gouvernements, selon une lettre datée du 6 novembre 2026 émanant de Tazama Pipelines Limited. Cette désignation a été annoncée le 18 novembre, mais les parties doivent encore mener à bien leurs négociations avant que le projet puisse démarrer.

L'oléoduc Tazama s'étend sur environ 1 710 kilomètres, du port tanzanien de Dar es Salaam à Ndola, dans la région de la Copperbelt en Zambie. Il transporte environ 800 000 tonnes métriques de produits pétroliers par an, pour une capacité installée d'environ 1,1 million de tonnes. En mars 2023, l'oléoduc est passé du transport de pétrole brut à celui de carburants raffinés, permettant ainsi à la Zambie d'importer du diesel via ce réseau. Cette infrastructure est détenue conjointement par les gouvernements zambien et tanzanien et assure la distribution de carburant aux secteurs minier, des transports et industriel de la Zambie.

Le projet de développement prévoit la construction d'un nouvel oléoduc capable de transporter 7 millions de tonnes de produits pétroliers raffinés par an, ainsi que la modernisation du réseau Tazama existant. Le ministère zambien de l'Énergie a présenté des plans visant à porter la capacité de l'oléoduc existant à 4 millions de tonnes par an. Ensemble, ces projets pourraient offrir une capacité combinée de 11 millions de tonnes par an s'ils sont menés à bien comme prévu. Cette extension permettrait d'augmenter la quantité de carburant acheminée via la Tanzanie vers la Zambie et de répondre à la demande des marchés voisins.

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La sélection de Vitol fait suite à un appel d'offres auquel ont participé les gouvernements des deux pays ainsi que Tazama Pipelines Limited. La société devrait négocier des accords portant sur le financement, le développement du projet, la construction et l'exploitation. L'opérateur n'a pas divulgué la valeur du contrat, la structure de financement ni le calendrier de construction. Le projet reste subordonné à la conclusion d'accords de développement et de mise en oeuvre, ce qui signifie que l'attribution du marché ne constitue pas un contrat d'exploitation définitif.

Cet investissement intervient alors que la Zambie cherche à garantir l'approvisionnement en pétrole de son industrie minière du cuivre, qui dépend du diesel pour le transport, les machines et les activités de production. Le pays importe une grande partie de ses carburants raffinés via la Tanzanie, ce qui fait de cet oléoduc un élément important de son infrastructure énergétique. L'augmentation de la capacité de transport pourrait réduire les contraintes d'approvisionnement et soutenir l'activité industrielle, même si l'impact sur les prix des carburants dépendra des coûts d'importation, des frais de transport et du financement du projet.

Points clés à retenir

La sélection de Vitol pour développer et moderniser l'oléoduc de Tazama pourrait soutenir les efforts de la Zambie visant à accroître sa capacité d'importation de carburant et à réduire les contraintes d'approvisionnement qui pèsent sur son économie. La Zambie est l'un des principaux producteurs de cuivre d'Afrique, et son secteur minier a besoin de carburant pour ses équipements, ses transports et d'autres opérations. L'oléoduc existant achemine environ 800 000 tonnes de produits pétroliers par an depuis le port de Dar es Salaam, en Tanzanie, jusqu'à Ndola, servant ainsi de voie d'approvisionnement pour ce pays enclavé.

Les projets visant à porter la capacité de l'oléoduc existant à 4 millions de tonnes et à construire une autre ligne capable de transporter 7 millions de tonnes pourraient porter la capacité de transport combinée à 11 millions de tonnes par an. Toutefois, il s'agit là d'une capacité d'infrastructure prévue et non de livraisons de carburant garanties. Les volumes réels dépendront de la construction, de la demande, des accords d'approvisionnement et des conditions d'exploitation.

Cette extension pourrait réduire le recours aux camions-citernes pour une partie des importations de carburant de la Zambie, ce qui pourrait faire baisser les coûts de transport et améliorer la fiabilité de l'approvisionnement. Pour la Tanzanie, l'intensification de l'activité des oléoducs pourrait soutenir les opérations portuaires, les installations de stockage et les services de transit. Le projet reflète également le rôle croissant des sociétés de négoce de matières premières dans les infrastructures énergétiques africaines, où les besoins de financement peuvent limiter la capacité des gouvernements à développer des installations en recourant uniquement aux fonds publics.

La participation de Vitol pourrait apporter un apport financier et une expertise opérationnelle, mais les conditions commerciales n'ont pas été divulguées. Les accords définitifs détermineront la répartition des coûts d'investissement, des recettes d'exploitation et des risques liés au projet. Pour les entreprises et les investisseurs, les principaux indicateurs seront le financement du projet, les délais de construction, les tarifs d'utilisation de l'oléoduc et les futurs volumes de transport de carburant.

Si elle est menée à bien, cette extension pourrait renforcer les liaisons d'approvisionnement en carburant entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe, tout en soutenant les secteurs minier et industriel de la Zambie.