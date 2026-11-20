Le Kenya a retenu un consortium dirigé par les États-Unis pour l'exploitation du gisement de terres rares et de niobium de Mrima Hill, offrant ainsi aux entreprises américaines l'accès à des ressources minérales utilisées dans l'électronique, les équipements de défense et l'industrie manufacturière.

Le ministère des Mines a annoncé cette décision le 19 novembre 2026, désignant le consortium Frontier Minerals comme l'exploitant privilégié de ce gisement situé dans le comté de Kwale, au sud-est du Kenya. Ce projet s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les États-Unis pour réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine en matière de minerais utilisés dans la production industrielle et technologique.

Le consortium comprend ReElement Technologies et American Resources Corporation, basées dans l'Indiana, ainsi que Bunker Hill Mining Corporation et Frontier Minerals. Le ministère kenyan des Mines a indiqué que le groupe avait été sélectionné à l'issue d'un appel d'offres auquel ont participé des soumissionnaires des États-Unis, de Chine, d'Australie et d'autres marchés. Sept groupes avaient été présélectionnés en juillet, mais les deux soumissionnaires chinois se sont retirés avant la sélection finale. Le consortium doit désormais consulter les communautés locales et obtenir des permis de prospection avant que l'exploitation puisse commencer.

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Mrima Hill recèle des gisements d'éléments de terres rares et de niobium, un métal utilisé dans la fabrication aérospatiale, la production d'acier et les équipements industriels. Le ministère kenyan des Mines estime que ce gisement pourrait contenir des minéraux d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars, bien que les réserves commerciales et les coûts de développement n'aient pas encore été établis. ReElement prévoit d'utiliser sa technologie de traitement des minerais pour soutenir les opérations de raffinage au Kenya plutôt que d'exporter tous les matériaux extraits pour les traiter à l'étranger. Le consortium a déclaré qu'il investirait dans la formation de la main-d'oeuvre, les entreprises locales et la gestion environnementale.

Le projet se heurte à des difficultés, car la colline de Mrima abrite une forêt considérée comme sacrée par les communautés locales. Les habitants ont fait part de leurs inquiétudes quant aux dommages potentiels causés aux sites funéraires ancestraux, aux terres agricoles et à l'environnement. Le consortium devra aborder ces questions lors des consultations et se conformer aux exigences environnementales et réglementaires avant que l'exploitation minière puisse débuter. Les entreprises n'ont pas divulgué le coût d'investissement du projet, les objectifs de production ni le calendrier de construction.

Cette sélection intervient alors que les États-Unis et la Chine se livrent une concurrence pour l'accès aux minerais utilisés dans les semi-conducteurs, les véhicules électriques, les équipements militaires et les technologies liées aux énergies renouvelables. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la Chine représente entre 47 % et 87 % de la transformation de plusieurs minerais critiques.

Le Kenya a également sélectionné un consortium regroupant les sociétés chinoises Fangda Special Steel Technology et Sinohydro Corporation pour des projets distincts liés à la chromite et au cuivre. Le président William Ruto a déclaré que le Kenya souhaitait traiter davantage ses ressources minérales sur son territoire afin d'augmenter ses recettes d'exportation, de créer des emplois et d'attirer les investissements industriels.

Points clés à retenir

Le choix par le Kenya d'un consortium dirigé par les États-Unis pour le projet de Mrima Hill reflète l'importance croissante des gisements minéraux africains dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Les éléments de terres rares sont utilisés dans les moteurs électriques, les éoliennes, l'électronique et les équipements militaires, tandis que le niobium sert à renforcer l'acier et à fabriquer des composants aérospatiaux.

La Chine contrôle une grande partie des capacités mondiales de traitement des minerais, ce qui suscite des inquiétudes parmi les pays à la recherche de fournisseurs alternatifs. Les États-Unis ont réagi en soutenant des projets d'exploitation minière et de traitement en dehors de la Chine, notamment par des investissements dans des entreprises telles que ReElement Technologies.

Pour le Kenya, le projet de Mrima Hill offre l'opportunité de développer des activités d'exploitation minière et de raffinage plutôt que d'exporter des minerais sans les transformer. Le raffinage sur place pourrait créer des emplois, stimuler l'activité industrielle et permettre au Kenya de tirer davantage de valeur de ses ressources minérales. Toutefois, l'impact économique dépendra de la quantité de minerais pouvant être extraite, des coûts de traitement, des infrastructures et des prix sur le marché mondial.

L'estimation du gouvernement selon laquelle Mrima Hill recèle des minerais d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars ne correspond pas à des recettes ou à des bénéfices confirmés. Des travaux d'exploration supplémentaires sont nécessaires pour établir les réserves récupérables et déterminer si l'exploitation minière peut être viable sur le plan commercial. Le projet se heurte également à l'opposition des communautés locales, car le gisement se trouve au sein d'une forêt utilisée pour des activités culturelles et religieuses.

La conclusion d'accords avec les communautés, la mise en place de mesures de protection de l'environnement et la question de l'accès aux terres seront donc des éléments essentiels avant que les opérations puissent débuter. La sélection du consortium n'est qu'une première étape, des permis de prospection et d'autres autorisations étant encore nécessaires.

Pour les investisseurs, les indicateurs à prendre en compte seront les résultats de l'exploration, le financement du projet, la capacité de traitement, les autorisations environnementales et les accords avec les clients. S'il est développé, Mrima Hill pourrait aider le Kenya à développer son secteur minier et à devenir un fournisseur de minéraux utilisés dans les industries technologiques et manufacturières mondiales.