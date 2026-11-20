Sabika, la plateforme égyptienne d'investissement dans l'or et l'argent numériques, a levé de nouveaux fonds. Cet apport de capitaux vise à soutenir le développement continu de sa plateforme et l'extension de ses services.

La société n'a pas divulgué le montant de ce nouvel investissement ni les noms des investisseurs participants. Ahmed Khaled, PDG de Sabika, a déclaré que le succès de ces levées de fonds reflétait la confiance des investisseurs dans le modèle économique et le potentiel de croissance de l'entreprise.

Fondée en 2022, Sabika permet à ses utilisateurs d'acheter et de vendre de l'or et de l'argent par voie numérique. Sa plateforme permet aux clients de suivre les cours, de définir des alertes de prix à des niveaux cibles et de gérer leurs avoirs. Les utilisateurs peuvent également consulter l'historique de leurs transactions et demander la livraison physique de leurs achats. L'entreprise vise à allier la commodité du numérique à la possibilité d'une livraison physique, en proposant aux clients des étapes simples à suivre et des informations claires.

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La base d'utilisateurs de Sabika dépasse désormais les 120 000, ce qui marque une étape importante pour la start-up. Cela représente une croissance substantielle par rapport aux 20 000 utilisateurs enregistrés en septembre 2015, lorsque l'entreprise avait clôturé un tour de table stratégique à six chiffres mené par M-Empire Angels. La base d'utilisateurs actuelle permet de mieux cerner les besoins des clients, ce dont Sabika compte tirer parti pour le développement futur de ses services.

Le PDG, Ahmed Khaled, a mis en avant les opportunités prometteuses offertes par la technologie pour rendre les métaux précieux plus accessibles au grand public. Il a souligné l'objectif de proposer des services répondant aux attentes des clients. L'augmentation de la base d'utilisateurs reflète une demande croissante pour les offres de Sabika sur le marché. Cette demande vient étayer la stratégie de l'entreprise visant à améliorer sa plateforme numérique et sa gamme de services.

Ce financement, dont le montant n'a pas été divulgué, sera spécifiquement alloué au développement de la plateforme numérique de Sabika et au renforcement de sa technologie sous-jacente. L'entreprise prévoit également d'élargir sa gamme de services. Sabika développe actuellement de nouveaux produits et services conçus pour offrir à ses clients davantage de moyens d'épargner et d'investir dans l'or et l'argent ; les détails seront annoncés lors de leur lancement. La plateforme respecte la norme AAOIFI relative à l'or.

Points clés à retenir

La récente levée de fonds de Sabika, dont le montant n'a pas été divulgué, souligne l'intérêt croissant des investisseurs pour les solutions fintech qui démocratisent l'accès aux actifs traditionnels tels que l'or et l'argent sur le marché africain. La croissance rapide du nombre d'utilisateurs de la plateforme, qui est passé de 20 000 en 2015 à plus de 120 000 aujourd'hui, témoigne d'une forte adhésion du marché à son modèle hybride, qui allie la commodité du numérique à la sécurité tangible de la livraison physique.

Cette approche répond à un besoin crucial d'accessibilité et de confiance dans les investissements en métaux précieux, en particulier dans les régions où les infrastructures financières traditionnelles peuvent être moins développées ou où les investisseurs recherchent des alternatives à l'épargne conventionnelle. L'accent mis par le PDG, Ahmed Khaled, sur l'utilisation de la technologie pour répondre aux attentes des clients souligne une orientation stratégique vers l'innovation et un développement centré sur l'utilisateur, éléments cruciaux pour se développer dans des environnements numériques concurrentiels.

L'engagement envers la norme AAOIFI pour l'or renforce encore la crédibilité de l'entreprise, attirant ainsi une base d'investisseurs plus large à la recherche d'options d'investissement conformes à la charia et démontrant un attachement aux pratiques financières éthiques.

Alors que Sabika s'apprête à lancer de nouveaux produits, sa base d'utilisateurs en pleine expansion fournit des données précieuses pour le développement de services sur mesure, ce qui positionne l'entreprise de manière à conquérir de nouvelles parts de marché en affinant continuellement son offre afin de répondre aux demandes en constante évolution des investisseurs, qui recherchent des solutions d'investissement dans les métaux précieux sécurisées, accessibles et flexibles.

Cette expansion stratégique, soutenue par la confiance des investisseurs, laisse penser que Sabika est en passe de tirer parti de l'adoption croissante du numérique et des tendances en matière de gestion de patrimoine sur l'ensemble du continent.