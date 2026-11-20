Abuja — Un grave acte de profanation d'hosties consacrées a eu lieu au Nigeria. La nouvelle a été communiquée par Mgr Matthew Man-Oso Ndagoso, Archevêque de Kaduna, dans une lettre pastorale publiée le 17 novembre.

« Ce triste acte de profanation - écrit Mgr Ndagoso - s'est produit à la chapelle du Christ-Roi (Christ the King Chapel), située au sein du Centre fédéral de formation (FTC), à Malali ». L'Archevêque rapporte que cet incident, survenu samedi 14 novembre, s'est accompagné du vol de plusieurs objets de valeur présents dans la chapelle, parmi lesquels le calice, le ciboire, un amplificateur, des ventilateurs de plafond avec leurs variateurs et quelques ampoules. Plus grave encore a été la violation du tabernacle, d'où ont été dérobées les hosties consacrées. Un acte qui a plongé la communauté catholique dans un profond désarroi.

L'Archevêque de Kaduna a ordonné la célébration d'« une messe de réparation à l'intérieur de la chapelle, à une date à convenir » et a invité « les catholiques de l'archidiocèse au jeûne et à la prière, en réparation de la profanation subie ».

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La chapelle a été fondée en 1982 pour répondre aux besoins spirituels des étudiants et du personnel du Centre et est depuis lors confiée à la charge pastorale des prêtres de l'Ordre de Saint-Augustin (OSA).

Au cours de l'année 2026, l'État de Kaduna a continué à faire face à une grave situation d'insécurité, qui a également touché les communautés chrétiennes. Parmi les incidents les plus marquants, on peut citer les attaques et les enlèvements, comme l'enlèvement collectif de fidèles survenu en janvier 2026 dans certaines églises de Kurmin Wali, qui ont par la suite été libérés (voir Fides 5/2/2026), ainsi que d'autres incidents enregistrés dans des localités telles que Kachia (voir Fides 26/5/2026), souvent attribués à des groupes de bandits armés.

L'incident de Malali se distingue par la gravité particulière des faits : il ne s'agissait pas seulement d'un vol, mais aussi de la profanation d'un lieu de culte et du vol d'hosties consacrées, ce qui confère à cet événement une dimension sacrilège particulière.