Une énième crise humanitaire commence à faire sentir ses effets tragiques au Sahel. Elle concerne la multitude de personnes qui ont fui le Nigeria pour se réfugier au Niger. Une situation d'urgence - selon les données fournies par le HCR - qui, depuis le début de l'année 2026, a touché 64 000 personnes.

À l'origine de cet afflux massif de personnes en fuite se trouveraient les violences qui frappent les régions du nord du Nigeria, liées aux activités de groupes djihadistes et de bandes criminelles.

Selon Dominique Hyde, directeur des relations extérieures du HCR, ce nouvel afflux de réfugiés en provenance du Nigeria est venu s'ajouter au nombre de réfugiés qui s'étaient déjà réfugiés au Niger, estimé à un demi-million de personnes, dont plus de 327 000 provenaient précisément du Nigeria. M. Hyde a lui-même déclaré qu'un autre pays était devenu une destination pour la population des régions du nord du Nigeria : le Bénin, qui accueille toutefois un nombre nettement plus restreint de réfugiés.

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Au Niger, la situation est particulièrement critique dans la région de Diffa, au sud-est du pays, et dans la région de Tahoua, à l'ouest. Dans la première, 1 200 personnes sont arrivées rien qu'au mois d'octobre, tandis qu'à Tahoua, elles étaient 3 400. À Diffa, plus de vingt-trois mille réfugiés sont arrivés depuis le début de l'année : et comme toujours dans ce genre de situation, la plupart de ces personnes étaient des mineurs et des femmes, qui se retrouvent confrontés à une situation humanitaire extrême : « Ils ont un accès limité à l'eau potable, à la nourriture, aux services essentiels, et même les soins de santé sont limités », a précisé M. Hyde.

Le problème concerne également l'enregistrement des réfugiés : à l'heure actuelle, seules 5 % des personnes arrivées cette année ont été enregistrées, en raison des ressources limitées disponibles. Cet aspect n'est pas secondaire, car cette procédure permet d'accéder à l'aide. Ceux qui ne la mènent pas à bien sont assurés d'être exclus de l'aide humanitaire.

L'organisme des Nations unies a estimé à environ onze millions de dollars la somme nécessaire pour fournir une aide humanitaire : nourriture, eau, soins médicaux.

Parmi les urgences auxquelles les intervenants sont confrontés figure celle de l'éducation. Les mineurs originaires du Nigeria n'ont pas accès aux services scolaires du Niger, car ceux-ci sont dispensés en français et, pour l'instant, aucune classe intermédiaire n'a été créée faute de fonds. Il en résulte une absence forcée des bancs d'école pour des milliers d'enfants.

Alors qu'il devient une terre d'accueil pour des milliers de réfugiés, le Niger enregistre une montée des tensions et des problèmes, notamment en matière de sécurité, avec l'émergence de nouvelles menaces qui mettent également en péril les investissements et l'acheminement de l'aide humanitaire. Le partenariat avec l'Algérie dans le secteur pétrolier en est un exemple. Le Niger a signé avec Alger plusieurs accords portant sur l'exploitation de gisements pétroliers dans le nord du pays. Afin de protéger cet investissement, l'Algérie a décidé d'envoyer ses propres soldats dans les zones concernées par ces projets, une décision qui a marqué un tournant dans la politique étrangère algérienne.

Il ne s'agit pas seulement de protéger les gisements pétroliers : le Niger pourrait servir de pays de transit à un oléoduc destiné à relier le Nigeria et l'Algérie. La présence de groupes djihadistes, qui prennent pour cible les projets économiques liés aux sources d'énergie, est perçue comme une menace même par les pays voisins. Dans ce contexte, la gestion d'une crise humanitaire telle que celle à laquelle le Niger est confronté est vouée à devenir encore plus compliquée.