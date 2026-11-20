Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce jeudi, au Centre de Congrès de Kinshasa, à l'ouverture officielle de la deuxième édition des Conférences annuelles du Service public (CASP), placées sous le thème « Investir dans le capital humain pour des services publics innovants, performants et éthiques ».

« Une administration qui accueille avec dignité, qui agit avec célérité et qui garantit à chacun l'exercice de ses droits renforce la confiance dans l'État », a déclaré le Chef de l'État devant les responsables des institutions, les membres du Gouvernement, les acteurs de l'administration publique et les partenaires au développement réunis pour ces assises, organisées du 19 au 20 novembre 2026.

Cette deuxième édition constitue un cadre de réflexion, de partage d'expériences et d'évaluation des réformes engagées dans l'administration congolaise. Elle vise notamment à identifier les progrès accomplis, les défis persistants et les actions nécessaires pour améliorer durablement la qualité des services rendus aux citoyens.

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Dans son allocution, le Président Félix Tshisekedi a insisté sur la nécessité de placer l'humain au centre de la transformation de l'administration publique. Il a notamment appelé à renforcer la formation continue, à promouvoir le mérite et à améliorer les conditions de travail des agents publics.

À cet effet, le Chef de l'État a instruit le Gouvernement, à travers le Vice-Premier ministre chargé de la Fonction publique, d'accélérer l'élaboration de la Politique nationale de santé et de sécurité au travail, assortie d'une feuille de route pour sa mise en oeuvre au sein de l'administration publique.

La cérémonie a également été marquée par la présentation technique de la plateforme numérique « e-Service », destinée à faciliter l'accès des citoyens aux démarches administratives, aux tarifs officiels ainsi qu'à certaines formalités et certains paiements en ligne. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique de modernisation et de digitalisation de l'administration congolaise.

« La technologie n'est pas une fin en soi. Elle n'a de valeur que si elle simplifie la vie du citoyen, améliore le travail de l'agent public et rend l'action de l'État plus efficace et plus transparente », a souligné le Président de la République.

Autre temps fort de cette cérémonie, la remise des Prix du service public par le Chef de l'État a permis de distinguer plusieurs administrations et établissements publics pour leurs performances et leurs initiatives innovantes.

La Gécamines a notamment remporté le Prix de l'innovation administrative ainsi que le Grand Prix du service public. Le Secrétariat général à la Fonction publique chargé des actifs a été récompensé dans les catégories de la transparence et de la bonne gouvernance ainsi que de l'inclusion des services publics. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État (CNSSAP) a reçu le Prix de la qualité du service rendu au citoyen, tandis que le ministère de la Fonction publique a été distingué dans la catégorie de la digitalisation des services publics.

À cette occasion, le Vice-Premier ministre chargé de la Fonction publique et le Directeur général de l'École nationale d'administration (ENA) ont également présenté au Président de la République deux distinctions africaines du service public obtenues par cette institution en 2026.

Le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a ensuite effectué une visite des stands d'innovation installés au Centre de Congrès de Kinshasa, consacrés à la présentation des initiatives et solutions développées pour moderniser les services publics et améliorer leur accessibilité.

Les travaux de cette deuxième édition se poursuivent à travers des panels et des échanges entre les différents acteurs, autour des réformes en cours et des perspectives d'amélioration de l'administration publique.

Au-delà des échanges et des réflexions, ces assises doivent déboucher sur des recommandations concrètes pour accélérer la modernisation de l'administration publique. Une exigence rappelée par le Président de la République : « La modernisation de l'administration ne doit pas seulement changer la manière dont l'État fonctionne. Elle doit changer la manière dont les Congolais vivent leur relation avec l'État ».