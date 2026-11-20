La 16e édition de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar (Dak'Art) a été officiellement inaugurée jeudi 19 novembre 2026 par le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Placée sous le thème « (Anti)fragilité : arts de la réparation et stratégies du contrecoup », cette édition met à l'honneur la créativité africaine et les capacités de résilience du continent. À cette occasion, le chef de l'État a plaidé pour une meilleure circulation des œuvres et la construction d'un marché africain de l'art.

Dakar retrouve son statut de carrefour majeur de la création artistique africaine. Jeudi 19 novembre, l'ancien Palais de Justice, au Cap Manuel, a accueilli la cérémonie officielle d'ouverture de la 16e Biennale de l'art africain contemporain, en présence du président Bassirou Diomaye Faye, de plusieurs membres du gouvernement sénégalais et de délégations étrangères.

Pendant un mois, du 19 novembre au 19 décembre, la capitale sénégalaise vibrera au rythme des expositions, performances, rencontres et manifestations culturelles réunissant des artistes venus du continent et de ses diasporas.

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Mais au-delà de la célébration artistique, cette édition entend également nourrir une réflexion sur la place de l'Afrique dans l'économie mondiale de l'art et sur les moyens de renforcer la visibilité de ses créateurs.

Bassirou Diomaye Faye plaide pour un marché africain de l'art

Dans son allocution, le président sénégalais a invité à dépasser les représentations d'une Afrique trop souvent réduite à ses crises économiques, politiques ou climatiques. Il a mis en avant les capacités du continent à créer, à innover et à transformer ses difficultés en nouvelles perspectives.

Le chef de l'État a notamment insisté sur la nécessité de structurer un véritable marché africain de l'art, capable de favoriser la circulation des œuvres et d'offrir davantage de débouchés aux artistes.

Cette ambition suppose, selon lui, de lever les obstacles qui entravent encore les échanges culturels entre pays africains. Il a ainsi évoqué le rôle que pourrait jouer l'Union africaine dans la mise en place de mécanismes facilitant l'exposition, la commercialisation et la circulation des créations artistiques à l'échelle continentale.

Au-delà de la reconnaissance culturelle, l'enjeu est également économique : permettre aux artistes africains de mieux vivre de leur travail, de développer leurs activités et de renforcer leur présence sur les marchés régionaux et internationaux.

Une ouverture entre création contemporaine et expressions culturelles africaines

Avant la cérémonie officielle, le président Bassirou Diomaye Faye a parcouru l'exposition internationale installée dans l'ancien Palais de Justice, découvrant plusieurs œuvres présentées dans le cadre de cette édition.

La cérémonie a également donné lieu à une série de prestations artistiques illustrant la diversité des expressions culturelles du continent.

La troupe de danse Bakalama, accompagnée du chanteur Woz Kaly, a présenté « La mue du vivant », une création mise en scène par Madiaw Ndiaye. À travers le mouvement, la musique et l'expression corporelle, cette performance a fait écho aux réflexions sur la transformation et la résilience qui traversent la Biennale.

Autre temps fort de la soirée, la prestation d'Oumar Pène, figure emblématique de la musique sénégalaise et leader du Super Diamono. En interprétant son titre « Sénégal », l'artiste a placé son intervention sous le signe de la paix et de l'unité nationale.

Le chanteur congolais Fally Ipupa a également pris part à cette ouverture, apportant une dimension musicale supplémentaire à une édition qui met particulièrement en lumière la République démocratique du Congo, pays invité d'honneur.

Une Biennale placée sous le signe de la réparation et de la résilience

Avec pour thème « (Anti)fragilité : arts de la réparation et stratégies du contrecoup », Dak'Art 2026 propose une réflexion sur la manière dont les artistes abordent les crises, les ruptures et les transformations qui traversent les sociétés contemporaines.

Loin de considérer la fragilité comme une simple faiblesse, cette orientation artistique invite à explorer les possibilités de reconstruction, de résistance et de réinvention qu'offrent les pratiques créatives.

La Biennale entend ainsi faire de l'art un espace de dialogue sur les mémoires, les identités, les mutations sociales et les défis auxquels sont confrontées les sociétés africaines et leurs diasporas.

Cette 16e édition annonce la participation de 79 artistes, dont 54 dans l'exposition internationale et 22 dans une section consacrée au design. La République démocratique du Congo occupe une place particulière dans la programmation en sa qualité de pays invité d'honneur.

Dakar, vitrine de la création africaine pendant un mois

Les expositions principales ouvrent leurs portes au public à partir du 20 novembre à l'ancien Palais de Justice. La Galerie nationale d'art accueillera, pour sa part, les visiteurs à compter du 22 novembre.

Parallèlement à la programmation officielle, de nombreuses manifestations du programme OFF se déploieront à Dakar et dans plusieurs régions du Sénégal, élargissant la Biennale à d'autres espaces de création et de rencontre.

Au fil des éditions, Dak'Art s'est imposée comme l'une des principales plateformes de promotion de l'art contemporain africain. Elle offre aux artistes une occasion de présenter leurs œuvres, de rencontrer des professionnels et de développer des collaborations au-delà des frontières nationales.

Avec cette nouvelle édition, le Sénégal réaffirme son ambition de faire de Dakar un pôle culturel majeur sur le continent. Le défi sera désormais de transformer cette visibilité artistique en opportunités économiques durables pour les créateurs africains, conformément à l'appel lancé par le président Bassirou Diomaye Faye.